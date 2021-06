Malgrat que encara no es permeten les ballades, els responsables de l’Agrupació Sardanista «Avi Xaxu» de l’Escala tenien clar que el poble no es podia quedar sense el seu Aplec. Després d’uns actes previs, com la inauguració d’una exposició sobre Palau Ferré i Rafael Ramis, als quals se’ls dedica l’Aplec, i les actuacions del Cor Indika i els alumnes d’El Gavià, el plat fort arriba aquest cap de setmana amb diferents concerts en els quals es recuperaran una vintena de sardanes, moltes desconegudes de l’Avi Xaxu, i se n’estrenaran set.

L’Aplec, que arriba a la 46 edició, inclou tres concerts i, per cloure’l, una doble audició amb Els Rossinyolets i La Principal de l’Escala. Han escollit, però, La Principal de Cassà per obrir l’Aplec, a la sala d’actes del CER a les 5 de la tarda. En aquesta vetllada, Jordi Gallegos, president de l’agrupació escalenca, també serà protagonista, ja que s’estrena la seva primera sardana, Tot el que us dec, de la qual ha fet la melodia i Ivan Joanals, director de la cobla, la instrumentació. «És un agraïment a tothom qui conec i de qui he après. Mai m’havia plantejat fer-ne cap, perquè tinc coneixements limitats de música, però sempre he estat molt inquiet culturalment», comenta Gallegos qui ja fa un any que té la sardana a punt i no amaga que «noves melodies van sorgint».

Dissabte a les 9 del vespre, contemplant la posta de sol a la Riba, s’ofereix un concert íntegrament dedicat a Josep Vicens i Juli, l’Avi Xaxu, amb la cobla Ciutat de Terrassa. La pandèmia va frenar la commemoració de l’Any Xaxu i, enguany, aprofitant els 65 anys de la seva mort, aniran fent actes com aquest en el qual s’escoltaran una dotzena de títols, alguns compostos fa més de cent anys.

Dels orígens de Lluís Albert

Diumenge es divideix en dos blocs. A dos quarts d’onze del matí, a la plaça Catalunya, actua la cobla Ciutat de Girona amb l’estrena de tres sardanes i nou de recuperades, sis de l’Avi Xaxu i una, A mitja veu, del mestre Albert. Entre aquestes estrenes destaca La Carme i en Jaume de l’escalenc Joaquim Hostench; De l’Escala, el seu Aplec d’Albert Prat dedicada a l’agrupació Avi Xaxu, i Recordant en Xiquet de Josep A. López.

La cloenda de l’Aplec, que es fa a dos quarts de sis de la tarda, també serà sonada perquè seguiran les estrenes: Trobades a la 3a fase i Temps de confinament de Josep Antoni López i Ensucrada alquímia del mestre figuerenc Jaume Cristau. Gallegos remarca la reestrena d’Estic content, un títol desconegut de la primera etapa del mestre escalenc Lluís Albert, estrenada el 1957. «Ens agrada programar-lo, perquè és el compositor de casa i ell també ho està perquè es toquen sardanes seves que no s’han sentit massa». Tots els actes són gratuïts, tot i que l’agrupació està oberta a col·laboracions, però, per assistir-hi, cal fer inscripció prèvia.