Bàscara impulsa tres dies d’activitats entorn de la natura per sensibilitzar la ciutadania sobre la importància de preservar la biodiversitat i el medi ambient. La primera proposta es fa aquest dissabte i es tracta d’un taller de construcció de caixes niu per a ocells. Cal inscriure’s obligatòriament a salut@bascara.cat. Hi ha temps per fer-ho fins al 26 de maig. Les propostes seguiran els dies 5 i 6 de juny amb itineraris de descoberta.