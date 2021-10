Figures a escena sorteja dues entrades dobles als subscriptors del Setmanari de l’Alt Empordà. Podràs veure l’òpera IL BARBIERE DI SIVIGLIA el diumenge 31 d’octubre a les 19:00 hores, al Teatre Municipal el Jardí.

L'òpera de gran format torna a Figueres de la mà de la Fundació Òpera Catalunya, que presenta una nova versió d’Il barbiere di Siviglia, de Gioacchino Rossini, una peça que ha perdurat en el temps com una de les obres més reeixides de la història de l’òpera. L’acció se situa a Sevilla, a finals del segle xvii. Rosina, una noia bella i òrfena, es troba privada llibertat. El seu tutor la té tancada a casa i només la deixa sortir per anar a missa. Rosina, però, està enamorada d’un jove comte que farà tot el que estigui a les seves mans per acostar-s’hi i casar-s’hi.

