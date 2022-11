No es va poder repetir la perfecció del debut contra Costa Rica, però Espanya va competir fins al final contra Alemanya en un duel equilibrat que va deixar Luis Enrique amb sensacions contradictòries. Satisfet per l’ambició i la idea de joc, però molest per alguns errors que van acabar perjudicant ‘la Roja’.

«Crec que quan vegi una altra vegada el partit m’agradarà més que la sensació que tinc ara mateix», va reconèixer el seleccionador, que va evitar qualsevol conat de pessimisme. «Si ens diuen que seríem líders abans de l’última jornada i que dependríem de nosaltres mateixos jo ja ho hauria firmat», va afegir Luis Enrique. Moments de precipitació El tècnic va lamentar «l’error en la sortida de pilota» que va causar l’empat. «Això passa en el futbol. És un joc d’errors, però em va agradar l’actitud de no especular i així seguirem. Sortirem a buscar la victòria contra el Japó tot i que ens valgui l’empat. Som els líders. La confiança està intacta. Creiem al màxim el que fem i com ho fem». El vestidor va valorar el punt contra un rival dur. «Són Alemanya, una de les favorites per guanyar el Mundial», va dir Morata, l’MVP del matx. «Ens han empatat en una jugada desafortunada. Ara només ens queda seguir i pensar en el Japó. Hem tingut la mateixa idea de sempre, però potser ens hem precipitat en algun moment», va afirmar Alba.