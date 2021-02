Un Corolla de pel·lícula amb nova tecnologia Toyota

Toyota presenta la gamma 2021 del Corolla Sedan Electric Hybrid, l'única berlina híbrida elèctrica del segment C al mercat automobilístic espanyol, que es renova amb novetats en el seu equipament, connectivitat i acabats interiors i exteriors.

La novetat més destacada del nou Corolla Sedan Electric Hybrid 2021 és que el sistema d'entrada sense clau s'inclou de sèrie des de l'acabat Active Tech. Així mateix, com ja va succeir a finals de setembre amb l'arribada del Corolla Electric Hybrid (versió de cinc portes) i el Corolla Touring Sports Electric Hybrid (versió familiar), aquesta nova variant de la gamma també inclou el nou nivell d'equipament Style, que substitueix l'acabat Feel!

A més, el nou Corolla Sedan Electric Hybrid 2021 està equipat amb ràdio digital DAB i el sistema d'avís acústic AVAS (Acoustic Vehicle Alerting System), la funció del qual és alertar els vianants de la presència del vehicle mentre circula a baixa velocitat en mode EV.

A tot aquest equipament, se suma un filtre de partícules per reduir encara més les emissions, ja de per si molt baixes en aquest model i en tots els sistemes de propulsió híbrids elèctrics de Toyota.

Noves funcionalitats

D'altra banda, aquest renovat model disposa de noves funcionalitats en Myt, l'app de serveis connectats de la firma japonesa. D'aquesta manera, gràcies al nou mòdul de comunicacions de dades DCM (Data Communications Module), les futures versions de Myt permetran realitzar un rastreig GPS del cotxe, de manera que si es detecta un canvi de posició, el conductor o la conductora rebrà un avís a través de l'app i podrà veure on es troba el seu vehicle, al mateix temps que oferirà la possibilitat de realitzar una revisió en remot d'alguns elements del cotxe com els llums, el bloqueig de les portes i les finestres.

Cal destacar que aquestes funcionalitats s'acompanyaran també del servei eCare, amb notificacions i informació en remot de possibles errors i avaries, sobretot a través de l'app Myt.

Acabats i preus

El nou Toyota Corolla Sedan Electric Hybrid 2021 es comercialitza únicament amb motorització híbrida elèctrica de 122 cavalls de potència i està disponible amb quatre acabats diferents: Business Plus, Active Tech, el nou acabat Style i l'acabat Advance. Totes elles garanteixen un alt nivell de confort i habitabilitat, amb l'afegit d'uns elevats índexs de seguretat activa, tant per al conductor com per als passatgers.

La renovada gamma del Corolla Sedan Electric Hybrid 2021 ja està a la venda a la Xarxa Oficial de Concessionaris de Toyota Espanya, entre ells Noumovil de Figueres, per només 220 euros al mes amb Toyota Easy Plus, el programa de finançament i serveis afegits de Toyota Espanya, que inclou, a més, quatre anys de garantia i quatre anys de manteniment. Per contra, també està disponible sense finançament des de 21.950 euros.