Per què vibra el volant del meu cotxe?

La direcció del cotxe ha de ser suau i precisa. És a dir, que si notem que el volant vibra o tremola és perquè hi ha alguna cosa que falla en el vehicle. A continuació repassarem quins són els motius més habituals pels quals sentim una tremolor al volant.



Desequilibri



El més habitual quan una direcció tremola és que s'hagin desequilibrat els pneumàtics. Sabrem que aquesta és la causa quan la vibració no sigui contínua sinó que apareix en unes condicions determinades. En general es manifesta a velocitats compreses entre els 100 i els 120 km / h, sent inapreciables per sota i per sobre d'aquesta franja.

Si és així, el més probable és que haguem perdut un dels contrapesos d'equilibrat i la solució és tan senzilla com dur-lo a el taller perquè els reposin. Aquesta reparació és ràpida i econòmica ja que sol costar una mica menys de 10 euros per pneumàtic.



Desgast desigual dels pneumàtics



Una altra causa molt comuna en la vibració de la direcció és que els pneumàtics tinguin un desgast desigual. Com és lògic una banda de rodament diferent comporta una "trepitjada" diferent de manera que el cotxe "caminarà coix". Aquesta desigualtat ve normalment provocada per un error en la pròpia fabricació del pneumàtic, o perquè no hem utilitzat el cotxe en molt de temps i s'ha deformat el cautxú.

Al contrari que amb el desequilibrat, la vibració que sentirem al volant és contínua i rítmica, i es manifesta normalment entre els 4 i els 40 quilòmetres per hora de velocitat. Per desgràcia l'única manera de fer això és canviar el pneumàtics afectats o tots per uns de nous.



Direcció desalineada



Una direcció mal alineada també pot generar una vibració al volant ja que, entre altres coses, provoca un desgast desigual dels pneumàtics. Sabrem que tenim la direcció mal alineada perquè el cotxe se n'anirà lleument cap a un costat encara que mantinguem el volant recte. A més, podem sentir sorolls estranys en girar-lo. La reparació d'aquest problema sol ser ràpida i costa en general entre 40 i 70 euros.



Error en la suspensió, frens o motor



Hi ha altres errors mecànics que també també poden generar vibracions al volant, com ara la suspensió mal ajustada o defectuosa. Igualment una deformació o un deteriorament dels discos de fre farà que tremoli la direcció, encara que només es deixarà sentir en frenar, ja que serà quan es transmetin les imperfeccions dels discos en ser "mossegats" per les pastilles.

De la mateixa manera, un error mecànic al propi motor farà que sentim vibracions al volant, encara que en general es traslladaran a moltes altres parts de l'estructura del cotxe per la qual cosa és fàcil distingir quan la decisió prové del propulsor.

I finalment cal assenyalar que un tremolor en la direcció també pot estar motivat per un mal estat dels tacs silenciadors. Precisament aquestes peces de goma tenen com a funció principal absorbir sorolls i vibracions, de manera que que si són vells no evitaran que aquestes molèsties es filtrin a l'habitacle i més concretament a la direcció.