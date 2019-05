Lexus UX 250h, reforç Crossover

Lexus acaba de fer el seu «llançament més important». Així de rotunda es va mostrar la marca a la presentació de l'UX 250h, un model «estratègic» que li permet entrar de ple al segment dels crossover compactes, l'acosta a un públic més jove i obre les portes de la marca a un client que busca el seu primer vehicle d'alta gamma. És el primer Lexus fabricat sobre la nova plataforma d'Arquitectura global GA-C, una estructura lleugera, rígida i amb un centre de gravetat baix, que actualment ja fan servir els seus cosins RAV-4, C-HR i Corolla. El seu nom el defineix perfectament, ja que les sigles UX deriven de les paraules Urban + X-over, mentre que el 250h deixa clar que, com ja és habitual, es tracta d'un model amb propulsió híbrida. Al nostre mercat s'ofereix amb una opció mecànica de 184 cv i cinc acabats, amb un preu que arrenca en 33.900 euros.



DISSENY AVANTGUARDISTA

Amb 4,49 metres de longitud, 1,84 d'amplada i 1,52 d'alçada, l'UX se situa entre el CT 200h i l'NX 300h. Juntament amb aquest últim i l'RX completa la gamma SUV del fabricant nipó. El seu disseny, avantguardista i de línies poligonals, està clarament inspirat en els seus germans grans. Aquest fet s'aprecia en la seva part posterior, on destaquen unes llums que recorren d'extrem a extrem la porta amb una inconfusible signatura lluminosa formada per una seqüència de 120 llums led que sobresurten de la carrosseria no només per atorgar-li un aspecte únic, sinó per afavorir l'aerodinàmica del conjunt.

Aquests pilots fan de deflector posterior per canalitzar l'aire afavorint l'estabilitat, l'adherència i la reducció de les turbulències, de la mateixa manera que els cridaners passos de roda, la geometria de les llantes de 17 i 18'', l'aleró que sobresurt de l'extrem posterior i el fons pla. Després d'haver provat l'UX 250h, podem afirmar que totes aquestes peces són summament efectives, ja que aquest cotxe ofereix un silenci de rodament extraordinari i una estabilitat envejable. A la part frontal crida l'atenció la clàssica graella en forma de doble punta de fletxa de Lexus, que s'ha reinterpretat de forma específica per a aquest nou model.



LUXÓS I SILENCIÓS INTERIOR

El primer que ens va cridar l'atenció de l'habitacle de l'UX 250h va ser la seva estanquitat. Una cosa que després,a la roda de premsa, vam descobrir que no era fruit de la casualitat sinó dels grans esforços realitzats pels enginyers, ja que a la marca pensen que les portes són el primer punt de contacte amb el conductor i han de transmetre sensació de luxe.

Els Lexus UX 250h munten de sèrie una pantalla EMV -Electro Multi Vision- de 7 polzades, mentre que el sistema de navegació Lexus pot disposar d'una pantalla EMV de 10,3 polzades. Per la seva banda, la instrumentació també integra una pantalla digital de 7 polzades que, segons versions, s'acompanya del sistema Head-Up Display que es projecta al vidre davanter per evitar haver d'apartar la vista de la carretera. Un aspecte que ens va agradar molt de l'interior és el confort que ofereixen els seients de les places davanteres. A més, les funcions essencials del vehicle estan agrupades al voltant del seient del conductor, facilitant un còmode accés.



GRAN ESTABILITAT

Com dèiem, el Lexus UX 250h utilitza la plataforma global GA-C d'alta resistència, que li permet gaudir del centre de gravetat més baix de la categoria (594 mm). Com a conseqüència, ofereix un nivell d'agilitat i dinamisme més típic dels turisme que dels crossover. A més, les versions F Sport i Luxury fan servir la suspensió variable adaptativa de Lexus AVS que es va estrenar a l'LC Cupè. Aquest sistema redueix el desplaçament de la carrosseria als revolts i millora el confort de marxa.

Per la seva banda, l'UX 250h equipa la quarta generació del sistema híbrid de Lexus, formada per un nou motor de gasolina de 2.0 litres, un nou eix híbrid, una nova bateria compacta i una nova unitat de control de la energia. Amb una potència total de 184 cv, combina una elevada eficiència amb unes bones prestacions a través d'una conducció molt suau i plaent.

El nou model està disponible amb el sistema de tracció a les quatre rodes E-Four, que utilitza un motor amb generador independent i integrat al diferencial de l'eix posterior. La distribució de potència entre eixos s'optimitza automàticament mitjançant el control d'estabilitat. La marca anuncia un consum de 4,1 litres però tot just vam poder baixar-lo dels 5,5 litres, la qual cosa és una xifra molt bona.