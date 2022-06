Els gossos de musell camús, com és el cas del bulldog anglès, estan predisposats a desenvolupar unes certes patologies, com per exemple dificultats respiratòries i malalties oculars, la qual cosa redunda negativament en la seva qualitat de vida. Per motius de benestar animal, en els últims anys alguns països han restringit la cria de diverses races de gossos de cara plana. Noruega i Països Baixos, per exemple, són alguns dels països que han establert restriccions a la reproducció del bulldog anglès.

Un estudi publicat en la revista Canine Medicine and Genetics descriu que els gossos d'aquesta raça corren un major risc de sofrir afeccions respiratòries, oculars i de la pell a causa de les seves característiques físiques extremes, com el musell més curt, pell plegada i un cos rabassut.

Els autors adverteixen que, si els estàndards d'aquesta raça no es redefineixen cap a trets més moderats, és possible que el Regne Unit prohibeixi la seva cria.

Una raça seleccionada per les seves característiques físiques extremes

El bulldog anglès va ser seleccionat pels combats amb toros: els bull-baiting, dels quals ve el seu nom.

En 1835 el Parlament del Regne Unit va aprovar la Llei de Crueltat contra els Animals que, entre altres coses, va prohibir aquests combats. La pèrdua d'utilitat de la raça va portar l'antic bulldog al declivi i a la seva progressiva substitució pel bulldog anglès modern.

Al llarg dels anys, aquest gos ha estat seleccionat per a ser menys agressiu que el seu antecessor i, al mateix temps, per a extremar la seva aparença física, tan facial (musell més camús i arrugues facials més pronunciades) com a corporal (cos més gruixut i rabassut).

Amb el temps, el bulldog anglès s'ha tornat una raça d'exhibició i de companyia. Les seves característiques físiques són el crani curt (braquiocefàlic), la mandíbula excel·lent, plecs en la pell i una constitució robusta.

Predisposició a malalties

Els autors de l'estudi, del Royal Veterinary College RVC de Londres, han comparat el risc de patir alguns trastorns comuns entre bulldogs anglesos i gossos d'altres races.

Per a això, han utilitzat la base de dades VetCompass: un projecte sense ànim de lucre de la RVC, que té com a objectiu estudiar els tipus i la freqüència dels problemes de salut dels animals de companyia, per a així identificar factors de risc.

VetCompass recopila milions de registres clínics de centres d'atenció veterinària, perquè investigadors i veterinaris puguin accedir a ells, amb l'objectiu de millorar la salut i el benestar dels animals de companyia.

En aquesta recerca, els autors han analitzat els registres clínics de 2.662 bulldogs anglesos i 22.039 gossos d'altres races. Les dades procedien de tot el Regne Unit i dataven a partir de 2016.

Els autors han avaluat 43 malalties comunes en gossos, com a dermatitis, soplos cardíacs, malalties respiratòries i oculars.

Segons els resultats de l'anàlisi, els bulldogs anglesos tenen el doble de probabilitats que els altres gossos de ser diagnosticats amb almenys un trastorn. La raça mostra predisposició per a 24 de les 43 malalties, és a dir, per a més del 50% de les patologies analitzades.

Comparat amb els altres gossos, els bulldogs anglesos tenen un risc 38,12 vegades més alt de desenvolupar dermatitis en els plecs de la pell.

L'ull de molts animals és dotat d'una estructura protectora denominada membrana nictitant o ‘tercera parpella’, que alberga una glàndula lacrimal. El prolapse d'aquesta última fa que la tercera parpella sobresurti com una massa vermella i inflada a la cantonada interna de l'ull. Aquesta afecció és freqüent en els gossos i és anomenada comunament ‘ull de cirera’.

Els investigadors han observat una major predisposició dels bulldogs anglesos a desenvolupar aquesta afecció i han calculat que en aquests gossos el risc de contreure aquesta malaltia és gairebé 27 vegades superior que en els altres estudiats.

La síndrome braquiocefàlica és una patologia obstructiva de les vies respiratòries. Afecta principalment a aquelles races de gossos que es caracteritzen per tenir el cap escurçat. En aquests animals, la forma aplatada del crani està associada a algunes anomalies físiques que provoquen els problemes respiratoris. Els orificis nasals i la gola, per exemple, solen ser més estrets, la qual cosa dificulta la respiració.

A més de les dificultats per a respirar, els gossos que pateixen aquesta síndrome solen presentar altres problemes, com a apnea del son, intolerància a l'exercici físic, sensibilitat a la calor, vòmits o regurgitacions, entre altres.

Segons l'anàlisi d'aquest estudi, els bulldogs anglesos mostren un risc 19,2 vegades més alt de patir aquesta síndrome que els altres gossos estudiats.

Per contra, els investigadors han trobat que els bulldogs anglesos tenen un risc reduït d'algunes afeccions, com a malalties dentals, soplos cardíacs i infestació per puces.

Redefinir la raça amb característiques més moderades

Els bulldogs anglesos tenen una esperança de vida d'entre vuit i 10 anys, sent en general més baixa que la de gossos d'altres races.

Els autors de l'estudi descriuen que només el 9,7% dels buldogs anglesos inclosos en la recerca tenia més de vuit anys, en comparació amb el 25,4% dels d'altres races. Segons proposen els investigadors, això reforça la idea que la vida més breu d'aquests cans relacionada amb el seu pitjor estat de salut.

Donen O'Neill, professor associat d'epidemiologia dels animals de companyia en el RVC i coautordel estudi, comenta: “Aquestes troballes suggereixen que la salut general del bulldog anglès és molt pitjor que la d'altres gossos. No obstant això, el més preocupant és que moltes de les condicions de salut que sofreixen els exemplars d'aquesta raça, com la dermatitis en els plecs de la pell i els problemes respiratoris, estan directament relacionades amb els caràcters físics extrems per als quals han estat seleccionats”.

“Donada la contínua popularitat de la raça, la forma del cos típica dels bulldogs anglesos ha de redefinir-se cap a característiques corporals més moderades. Fer-ho no sols millorarà la salut dels gossos, sinó que també podria permetre que el Regne Unit eviti seguir a altres països en la prohibició d'aquesta raça per motius de benestar animal”, afegeix O'Neill.

Els autors proposen que una recerca futura podria comparar la predisposició a aquests trastorns entre els bulldogs anglesos amb trets físics més moderats i altres exemplars de la mateixa raça que presentin característiques més extremes. Això permetrà avaluar els possibles efectes beneficiosos de criar gossos que tinguin trets corporals menys dràstics.

Estudi de referència: https://cgejournal.biomedcentral.com/articles/10.1186/s40575-022-00118-5