Els gats compten amb un sistema tàctil extra que els permet guiar-se en la foscor o saber si un lloc estret és massa petit per a ells. Es tracta d'un sistema extraordinari que els felins han desenvolupat i perfeccionat durant mil·lennis i que no té res a veure amb el seu famós sisè sentit. Tot el contrari, és una cosa que està molt a la vista i que és, precisament, una de les característiques més importants i singulars de la seva fisonomia: els bigotis.

Per a què serveixen els bigotis dels gats és una pregunta comuna, sobretot entre aquells que mai han compartit la seva vida amb aquest animal de companyia. Hi ha qui creu fins i tot que els bigotis dels gats són merament decoratius i que no serveixen per a res, però tot el contrari: serveixen; i molt.

L'important paper dels bigotis

Els bigotis dels gats són els instruments a través dels quals el felí "toca el món" que li envolta. Cada pèl, denominats vibrises i situats de manera simètrica al voltant dels bigotis, damunt dels ulls i al darrera de les potes de davant, els permeten detectar canvis imperceptibles en el seu entorn però que els resulten de gran valor i ajuda perquè, a vegades i sobretot en estat salvatge, pot salvar-los la vida.

I és que gràcies a les vibrises o bigotis del gat, aquests reben una valuosa i útil informació tàctil en el seu cervell que els permet interpretar a la perfecció tot el que els envolta. Així, amb el frec dels bigotis del gat, que actuen com una espècie de palanca, els felins són capaços de saber la grandària i les dimensions d'un espai i, per tant, saber si és molt estret per a ell o no, i fins i tot detectar canvis en els corrents d'aire, una cosa que pot facilitar-los fugir d'un depredador.

Tot això és així pel fet que en la base de cada bigoti del gat hi ha un fol·licle ple de terminacions nervioses que transmeten informació tàctil al cervell del felí. En total, tenen entre 8 i 12 bigotis mòbils a cada costat del nas, a més dels de les celles i les potes davanteres.

Però els bigotis dels gats no els serveixen només per a interpretar el seu entorn, sinó que també exerceixen una funció comunicativa. I és que, segons com despleguin els seus bigotis, els gats ens diuen quin és el seu estat d'ànim.

Quan tenen els bigotis retrets cap endarrere i enganxats a la cara, l'animal està espantat i molt possiblement pendent d'una situació que ell veu com una amenaça. Per contra, quan els bigotis dels gats estan estesos i en forma de ventall entorn del morro, indica que el felí està relaxat i en un ambient tranquil.

Per tant, queda clar que els bigotis dels gats són una excel·lent eina per a aquests animals a l'hora d'interpretar el món que els envolta. D'aquí ve que estigui absolutament prohibit tallar-los-hi.