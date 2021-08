La regidoria de Medi Ambient i Benestar Animal de l'Ajuntament de Figueres promou l'adhesió a la xarxa VIOPET per disposar d'una eina més d’ajuda per aquelles dones que ho puguin necessitar.

La violència vicària és una forma freqüent de violència que pateixen les dones quan son maltractades indirectament mitjançant els seus éssers estimats, normalment a través dels seus fills i /o també maltractant els seus animals, aprofitant el profund vincle emocional, com una forma de xantatge i control.

Actualment gairebé la meitat de llars conviu amb un animal de companyia i la sensibilitat, respecte i vinculació emocional amb ells ha canviat molt en els darrers anys. El nou terme famílies multiespècie incorpora els nostres animals com un membre més del nostre nucli familiar i per a molta gent, són el seu únic suport emocional i familiar.

Per ajudar en aquests casos, aquesta xarxa es fa càrrec dels seus animals mitjançant cases d’acollida i/o residències d’animals mentre les dones es recuperen i es preparen per tornar a reunir-se de nou amb ells. El programa VIOPET, es va crear per l'Observatori de Violència cap als Animals i des de l’any 2020 està coordinat estretament per la Dirección General de Derechos de los Animales, Ministerio de Derechos Sociales y Agenda Vicepresidencia Segunda del Govern Espanyol.

En un any han assessorat a 500 persones i han ubicat en espais segurs a 157 animals d’un total de 130 dones. Actualment disposen de 900 cases acollidores i la mitjana de temps d’aquest acolliment acostuma a ser de tres mesos.

L'Ajuntament de Figueres, vol donar la màxima visibilitat a aquest projecte perquè tant professionals, com víctimes i ciutadania en general, el coneguin. També formarà els actors implicats com Guàrdia Urbana i Serveis Socials eixamplant les opcions d’acollida d’urgència per aquests animals.

Aquesta adhesió forma part de les accions per assolir el nivell de municipi Pet Friendly on els animals siguin estimats i respectats. Segons Trilla, aquest mandat és el més inclusiu que ha tingut mai Figueres on les persones però també els animals, són importants reconeixent el suport i el valor emocional que aporten a les nostres vides.

La regidora de Medi Ambient i Benestar Animal, Sònia Trilla, explica que “el 30% de les dones víctimes de violència tenen animals, que un 94% també han patit d’aquesta violència i que un 59 % de les dones han endarrerit la seva sortida de la casa on conviu amb el matractador per no tenir un lloc segur on pugui romandre el seu animal mentre ella es recupera”.