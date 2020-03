Consells per la teva mascota en temps de confinament

L'estat d'alarma decretat aquest dissabte pel Govern espanyol obre una sèrie de dubtes sobre les situacions amb què ens podem trobar durant les pròximes setmanes davant d'una situació inèdita per a pràcticament tots els ciutadans. Una d'elles és tot allò relacionat amb les nostres mascotes. I és que tot i que puguem sortir al carrer amb ells per fer les seves necessitats, el tancament de parcs i la falta d'activitat física en els animals pot derivar en un problema de sobrepès. A més, els gossos necessiten estimulació mental per trobar-se relaxats i mantenir-se actius.

Des de la revista Woman organitzen una trobada en línia amb els principals especialistes que ens donaran consells i recomanacions sobre com portar de la millor manera possible el confinament de les nostres mascotes.

Serà una taula rodona en línia amb grans experts que se celebrarà i retrasmitirá a través de l'edició digital de la revista WOMAN el dijous 26 de març a les sis de la tarda en què es tractaran les següents temàtiques: l'impacte del coronavirus a les mascotes, l'alimentació saludable, els jocs a casa, el comportament caní així com la reducció d'estrès i ansietat.

Els convidats que integraran aquesta taula rodona seran:

Ricard Parés, vicepresident de el Col·legi Oficial de Veterinaris de Barcelona



Llicenciat en Veterinària per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). Actualment combina la seva activitat professional amb la docència a la universitat, ja que és professor associat al Departament de Ciència Animal i Alimentària de la Facultat de Veterinària de la UAB i al Campus d'Alimentació i Nutrició Torribera de la Universitat de Barcelona (UB) .





Enrique Solís, director de LealCan Ensinistrament

Més de 25 anys com a educador caní i una de les primeres persones a treballar a Espanya sota les línies d'educació canina en positiu. Expert en problemes de comportament caní, ha ajudat a multitud de guies a resoldre diferents problemes de conducta dels seus gossos. Fundador i president de l'Associació LealCan d'Integració Canina, amb àmplia experiència en l'entrenament i acoblament de gossos d'assistència per a persones amb diversitat funcional. També destaca pels seus diversos èxits en modalitats esportives com a campió d'Espanya de canicross i agility. Autor de el llibre "Entén al teu gos. Educació canina en positiu ". Avui dia es troba bolcat en la formació i desenvolupament de futurs professionals de l'educació canina, tant a nivell nacional com internacional, en diverses Universitats i cursos de formació propis i externs.

Pau el Rus Sehabiaga (Montevideo). Doctor en Ciències Veterinàries de la UdelaR i especialista en comportament animal.

Autor dels llibres "Entén al teu gos" i "Entén al teu gat", Pablo el Rus Sehabiaga és doctor en Ciències Veterinàries de la UdelaR i postgraduat en Etologia Clínica a Petits Animals. Actualment és columnista d'l'espai setmanal "La mascota i el seu context "en Justícia Infinita (Oceà FM 93.9). columnista al programa el matí a casa de Canal 10 i columnista a La Diària. També és conferenciant en congressos nacionals i regionals sobre" etologia clínica veterinària "



Manuel Lázaro Ros, veterinari clínic i vocal de el Col·legi de Veterinaris de Madrid.

Llicenciat en veterinària per la Universitat Complutense de Madrid el 1987, exercint com a clínic d'animals de companyia des d'aquesta data. Ha format part, durant 8 anys, de la Junta directiva d'AMVAC (Associació Madrilenya de Veterinaris d'Animals de Companyia). Des de la seva fundació el 1993 ha estat representant dels clínics en el "Fons de Previsió dels Veterinaris de el Col·legi de Madrid". En l'actualitat és membre de l'GERPAC (Grup d'Especialistes en Reproducció i Pediatria en Animals de Companyia), pertany a la Junta directiva de "Veterinaris per al Benestar Animal", sent el representant de l'ICOVM en el Consell de Protecció Animal de la Comunitat de Madrid. Va iniciar la seva tasca, durant els primers anys de mandat, en la vocalia Social de l'ICOVM, ocupant-se en l'actualitat de la Secció Economia.

Mayka Sánchez, directora de Woman

Mayka serà l'encarregada de moderar aquesta taula rodona en línia a la qual pots inscriure't des de ja a través del següent formulari. T'esperem!