Rescaten 'in extremis' a un gos inconscient lligat i sense aigua

Insconscient, deshidratat, i en estat crític a causa d'un fort cop de calor. Aquest és l'estat en el que van trobar un Rottweiler abandonat en un pati d'una casa de Múrcia, que es va poder salvar per un avís que va rebre la Guàrdia Civil. La propietària del gos ha estat investigada com a presumpta autora de delicte de maltractament animal domèstic.

Quan la Guàrdia Civil va rebre la denúncia, els agents van verificar, mitjançant el visionat de diverses fotografies recents de l'animal, les lamentables condicions de salubritat, així com les múltiples ferides que presentava en el cos.

Quan els agents el van trobar, l'animal va patir un desmai pel que va ser traslladat per a la seva atenció veterinària urgent. El diagnòstic va confirmar que, a més, patia una malaltia infecciosa de la qual no estava sent tractat.

Pel que sembla, a causa de les altes temperatures i l'escassetat d'aigua, el gos havia patit un fort cop de calor que, de no haver estat localitzat i atès immediatament, podria haver tingut conseqüències fatals.

Ferides a les potes del gos rescatat



Segons es desprèn de la investigació, l'animal es trobava al pati de l'habitatge, en estat d'abandonament, sense menjar ni aigua, de manera que presentava un estat de salut deplorable.

La investigació ha culminat amb la identificació de la seva propietària, a la qual li han estat instruïdes diligències com a presumpta autora de delicte de maltractament d'animal.

A més, no tenia llicència per a la tinença d'animals de raça potencialment perillosa, el que ha estat posat en coneixement de les autoritats competents.

Els autors d'aquest tipus de fets poden incórrer en l'autoria de delicte relatiu a la protecció de la flora, fauna i animals domèstics per maltractament o abandó animal, tipificat en el vigent Codi Penal i castigat amb penes de tres mesos i una dia a un any de presó i inhabilitació especial d'un any i un dia a tres anys per a l'exercici de la professió, ofici o comerç que tingui relació amb els animals, així com per a la seva tinença.