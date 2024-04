Penja un quadre seu al museu on treballava i acaba acomiadat

El museu Pinakothek der Moderne de Múnic (Alemanya), ha confirmat aquest dimarts l'acomiadament d'un empleat després de descobrir que havia penjat un dels seus quadres a la galeria. Concretament, va triar la secció dedicada a l'art modern i contemporani per a l'exposició de la seva obra, on hi ha algunes de les creacions d'Andy Warhol.

El quadre va estar vuit hores en exposició

La peça, de 60 cm per 120 d'alçada, va estar penjada durant vuit hores completes. El portaveu de la Pinakothek va assegurar que la pintura va ser col·locada les primeres hores del matí i descoberta pel personal poc després de l'obertura del museu aquell mateix dia: "Es va prendre la decisió de mantenir la imatge en exhibició mentre la galeria estava oberta i retirar-la després del tancament a les 6 de la tarda", va afegir.

Així va ser el pla per colar el quadre sense ser descobert

L'home (de 51 anys), que formava part dels serveis tècnics, tenia accés a l'espai de la galeria fora de l'horari d'obertura. D'aquesta manera, la seva presència no va cridar l'atenció del personal de seguretat. La seva missió: “aconseguir el seu avenç artístic”.

El contrabandista d'art va exposar la seva obra a una paret blanca, abans buida, situada en un passadís del primer pis de l'ala est. Pel que sembla, l'home podria haver fet dos forats en aquesta paret de la galeria, cosa que va portar el museu a presentar una denúncia penal per danys intencionals a la propietat. Actualment, la policia continua investigant aquest succés.

Ara com ara, els portaveus del Pinakothek s'han negat a fer comentaris respecte al tema i l'estil de la pintura, només asseguren que en tota la jornada de la seva exposició no van rebre cap resposta positiva per part dels visitants al museu.