Veneçuela tensa la seva entesa amb el Brasil i Colòmbia

L’Amèrica Llatina exhibeix signes inèdits de disgregació política. D’una banda, les topades dels presidents de Colòmbia i Mèxic, Gustavo Petro i Andrés Manuel López Obrador, amb el seu col·lega argentí, Javier Milei. Aquests xocs retòrics tenen el signe de la previsibilitat: els polemistes es troben als antípodes polítics. El mateix passa amb les friccions entre Buenos Aires i Caracas. Però, alhora, ha sorgit un xoc sense precedents. Veneçuela va reaccionar amb una rudesa inusitada a les crítiques del brasiler Luiz Inácio Lula da Silva i el mateix Petro a l’exclusió de la candidata opositora Corina Yoris de les eleccions presidencials del 28 de juliol.

"No ens fiquem en els assumptes de ningú. Posin-se les seves opinions per on els càpiguen", va dir la principal autoritat de l’Assemblea Nacional (AN), Jorge Rodríguez, en resposta als qüestionaments. Rodríguez sol dir allò que Nicolás Maduro de vegades eludeix. El president es va dedicar aquest últim divendres a fustigar Washington per les seves opinions sobre el procés electoral veneçolà. "L’imperi nord-americà va escollir el Divendres Sant per amenaçar Veneçuela una altra vegada. Amenacen amb clavar els claus de les sancions del bloqueig, de l’agressió econòmica, contra les mans, els peus i el cos innocent del nostre país, del nostre poble", va afegir. En una mena de divisió del treball, Rodríguez, en canvi, va apuntar contra Lula i Petro, a qui de manera més al·lusiva Maduro havia anomenat "l’esquerra covarda" pels pronunciaments de les cancelleries d’aquests països veïns sobre l’ardit per deixar Yoris fora de carrera.

Rodríguez no va evitar aquesta vegada els noms propis. També va apuntar contra l’expresident uruguaià, José Pepe Mujica. "¿Sap quina és la desgràcia de Veneçuela? És una desgràcia semblant a la de l’Argentina: és massa rica. I l’han assetjat. Té un règim obstinat, que està amb la bena posada i és contradictori. Quan té una plaça assetjada, qualsevol discrepant és un traïdor. Llavors, el sistema polític de Veneçuela està sempre en guàrdia i no respecta les lleis elementals de la democràcia", va dir l’exguerriller. Rodríguez va respondre als tres, sense distincions. "¿Saben el president Petro, el president Lula, Mujica, del pla insurreccional i magnicida aquí revelat pel portaveu principal del feixisme a Miami? ¿Acceptarien als seus països plans per atemptar contra el president com els que hem revelat en nombroses oportunitats?".

Al seu torn, el sempre loquaç Rodríguez, cap de les negociacions sempre a meitat de camí amb l’oposició, va fustigar Vente Veneçuela, el partit de Corina Machado, exclosa també de la contesa presidencial per decisió del Tribunal Suprem. Aquest partit, va dir, "mai va sol·licitar ser inscrit ni va existir postulació per cap iniciativa pròpia". El president de l’AN li va recordar a Lula, Petro i Mujica que 13 partits es van acreditar davant el Consell Nacional Electoral (CNE) per participar dels comicis. Es va preguntar si els tres líders de l’esquerra regional passen per alt aquest detall per "desconeixement", "ignorància" o "por". La diatriba de Rodríguez no fa referència a les denúncies de la Plataforma Unitària Democràtica (PUD) sobre els impediments que va tenir Yoris per anotar la seva candidatura per raons "tècniques" que mai van ser explicades per les autoritats.

D’aquesta manera, el madurisme ha obert un focus de discòrdia amb governs que han mirat de desentrampar-se com facilitadors de la resolució del conflicte polític intern veneçolà. Colòmbia va arribar a fer l’any passat una conferència internacional sobre la qüestió del veí país, de la qual va sorgir la proposta d’un aixecament de sancions econòmiques dels Estats Units a canvi de garanties per a l’oposició en les eleccions presidencials.

L’agraïment de Machado

Machado no va deixar passar l’oportunitat per "agrair" les opinions de Petro, Lula i també del francès que Emmanuel Macron "per les seves posicions en les últimes hores que reafirmen que la nostra lluita és justa i democràtica". I va afegir: "mentre veiem com la preocupació internacional s’incrementa, faig una crida perquè els líders democràtics del món s’uneixin als esforços per exigir al règim de Maduro que permeti la inscripció de Corina Yoris com a candidata en les pròximes eleccions presidencials".