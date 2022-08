L'escriptor angloindi Salman Rushdie està connectat a un respirador i podria perdre un ull arran de l'atac que va rebre aquest divendres mentre participava en un acte a Nova York. "Les notícies no són bones", ha dit l'agent de l'autor, Andrew Wylie, segons recullen diversos mitjans d'Estats Units. "Els nervis del braç van patir talls i el fetge està afectat per les ganivetades", ha detallat. Rushdie es troba en un hospital de Pennsilvània, on l'han operat durant la nit. Els mitjans locals també informen que la policia ha detingut l'atacant. Rushdie és autor de la novel·la 'Els versos satànics', una obra que ha provocat que pateixi una persecució en diversos països per considerar-la blasfema.

A l'Iran, el 1989 el llavors líder suprem del país, Ruhollah Jomeiní, va demanar l'assassinat de Rushdie.