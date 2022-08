El misteriós clot que va aparèixer la setmana passada a Xile prop d’una activitat minera ha duplicat la mida i ha crescut prou per engolir l’Arc del Triomf de França, la qual cosa ha obligat les autoritats a ordenar que s’aturin les obres a la mina de coure pròxima.

L’embornal, que va sorgir el 30 de juliol, ara té 50 metres d’ample i 200 de profunditat. L’Agulla Espacial de Seattle també cabria còmodament al clot negre, igual que sis estàtues del Crist Redemptor del Brasil apilades cap amb cap, amb els braços gegants estesos.

El Servei Nacional de Geologia i Mineria va dir dissabte a la nit que encara està investigant l’enorme forat a prop de la mina Alcaparrosa operada per l’empresa canadenca Lundin Mining, a uns 665 km al nord de Santiago.

A més d’ordenar que s’aturessin tots els treballs, el servei de geologia i mineria va dir que estava iniciant un «procés sancionador». L’agència no va proporcionar detalls sobre el que implicaria aquesta acció.

La companyia va explicar la setmana passada que el forat no va afectar els treballadors ni els membres de la comunitat i que estava treballant per determinar-ne la causa. Lundin té el 80% de la propietat i la resta està en mans de les japoneses Sumitomo Metal Mining Co Ltd i Sumitomo Corporation.

Inicialment, el forat a prop del poble de Tierra Amarilla feia uns 25 metres d’ample, amb aigua visible al fons.

El Servei de Geologia i Mineria ha explicat que va instal·lar bombes d’extracció d’aigua a la mina i que durant els pròxims dies investigaria les cambres subterrànies de la mina per buscar-hi una possible extracció excessiva.

Els funcionaris locals han expressat la seva preocupació sobre el fet que la mina Alcaparrosa es podria haver inundat sota terra i desestabilitzar la terra circumdant. Seria «una cosa completament fora del que és comú», va dir als mitjans locals l’alcalde de Tierra Amarilla, Cristóbal Zúñiga.