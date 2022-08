Els que el van conèixer en els seus anys universitaris a la Universitat del Caire, en la dècada dels seixanta i setanta, parlaven d’ell com un noi reservat, tímid i molt conservador. Fill d’una família acomodada de metges i acadèmics egipcis, en els seus primers anys d’estudis, <strong>Ayman al-Zawahiri</strong> va seguir els passos dels seus pares: els estudis de Medicina.

Però aviat, després d’acabar la universitat, l’home va deixar la pràctica i es va sumar a l’incipient moviment gihadista egipci, influït profundament per les tesis i textos del teòric rigorista també egipci Sayid Qutb.

A partir d’allà, el gihadista estendria la seva lluita per tot Pròxim Orient. Als vuitanta, entre el Pakistan i l’Afganistan, lluitant contra els soviètics, va conèixer un saudita carismàtic, rigorista i, com ell, casualitats de la vida, de família rica. Es tractava d’Ossama bin Laden. D’aquesta unió naixeria una incipient Al-Qaida: la primera organització gihadista global.

Mà dreta de Bin Laden

Al-Zawahiri va ser primer el metge personal i assessor de Bin Laden, i el múscul ideològic del grup. Després de la mort del saudita el 2011 –en una operació nord-americana al Pakistan–, va ser l’egipci el que va ser aclamat com a nou líder del grup.

Fins aquest agost, quan Al-Zawahiri ha sigut assassinat per un atac aeri d’un dron nord-americà a la casa on estava amagat, a Kabul. Segons Washington, el metge va arribar a l’Afganistan a principis d’any, pocs mesos després de la victòria talibana, anterior grup aliat d’Al-Qaida als vuitanta i noranta.

Un líder fluix

Durant el seu regnat a Al-Qaida, des del 2011 fins el 2022, Al-Zawahiri, considerat poc carismàtic en comparació amb el seu antecessor, va veure com la seva organització es desmembrava i perdia cada vegada més adeptes. Lluny quedaven els anys en què el grup era el més temut del món.

El 2014, la seva filial iraquiana va trencar amb la matriu d’Al-Qaida per crear Estat Islàmic (EI), sota el seu líder, Abu Bakr al-Bagdadi. L’EI va guanyar la batalla del «màrqueting» internacional al seu antic aliat: el nou projecte gihadista era molt més radical i jove que el «vell» Al-Qaida i la seva capacitat d’acció i d’atemptats, molt més gran.

A Síria, un altre focus del gihadisme global per la Guerra Civil, va passar el mateix però al revés. Hayat Tahrir al-Sham (HTS), la filial d’Al-Qaida en aquest país, va trencar amb Al-Zawahiri per mostrar-se més moderada i tolerant. HTS continua sent, en l’actualitat, una organització intolerant i gihadista, però rebutja les accions terroristes i l’expansió territorial fora de les fronteres de Síria. Al-Zawahiri, abandonat per les dues bandes, va deixar de ser el centre.