Separats, primer els russos i després els ucraïnesos, sense voler ni veure’s, Rússia i Ucraïna han firmat aquest divendres el seu acord per permetre que les exportacions de gra i blat ucraïnès puguin sortir dels ports del país eslau, que pateix un bloqueig naval des que el Kremlin va començar la invasió el febrer d’aquest any.

A Ucraïna, en l’actualitat, hi ha 22 milions de tones de blat esperant per ser exportat. «El que hem aconseguit avui és un far de llum, d’alleujament. Als representants aquí presents de Rússia i Ucraïna: vull dir-vos que heu aconseguit superar tots els obstacles per aconseguir un acord que beneficia tothom. El focus no ha sigut aconseguir que el pacte beneficiï un o l’altre. Aquest acord beneficia tot el món», ha dit el secretari general de les Nacions Unides, António Guterres, que ha viatjat des de Nova York a Istanbul, on s’ha firmat l’acord.

Segons el text, el pacte serà vàlid durant els pròxims 120 dies, després dels quals serà renovat automàticament sempre que tots els signants hi estiguin d’acord. Si un no ho està, aquests corredors humanitaris de blat s’hauran acabat.

Juntament amb l’ONU, l’altra mediadora entre Kíiv i Moscou per aquest acord ha sigut la Turquia del president Recep Tayyip Erdogan. «Vull agrair als meus homòlegs Vladímir Putin i Volodímir Zelenski –els presidents de Rússia i Ucraïna– el seu lideratge. Els pròxims dies començarà el trànsit de les exportacions a través del mar Negre. Això serà una glopada d’aire fresc per a molts països del món. A més, establirem un centre de coordinació a Istanbul que controli la implementació d’aquest acord», ha dit Erdogan.

Tanmateix, alguns interrogants segueixen: el desminat dels ports ucraïnesos, segons el text, queda en suspens i haurà de ser negociat i discutit en el futur.

Crisi alimentària global

Crisi alimentària globalJuntament amb la crisi energètica que s’acosta de cara a l’hivern, el món –sobretot l’Àfrica i el Pròxim Orient– es precipitaven a una crisi humanitària d’aliments. Rússia i Ucraïna són dos dels principals exportadors de blat del món, cosa que ha fet que els preus d’aquest aliment s’hagin disparat els últims mesos.

«L’inici de les exportacions reduirà la pressió i els alts preus. Aquest acord no ha sigut fàcil. Sempre hem dit que no hi havia una solució a la crisi alimentària global que s’acostava sense un accés total i complet a les collites ucraïneses i les collites i fertilitzants russos», ha dit Guterres en la cerimònia.

Amb això, segons ha donat a entendre el secretari general, l’ONU espera que els Estats Units i els països de la Unió Europea (UE) aixequin les sancions contra les exportacions dels productes agrícoles russos. «Arribar a aquest acord no ha sigut gens fàcil. L’acord ha sigut possible només després d’unes negociacions molt llargues», ha dit Erdogan.

Els motius, a banda de la desconfiança entre Kíiv i Moscou, han sigut diversos. Ucraïna volia assegurar-se que Rússia no utilitzaria la reobertura dels ports ucraïnesos per intentar una ofensiva i invasió naval sobre la costa del país envaït. Moscou ja ho va intentar –i va fallar– el febrer, al principi de la guerra.

Per la seva banda, Rússia volia assegurar-se que els barcos de càrrega que sortissin amb blat dels ports ucraïnesos no tornessin cap a Ucraïna amb armament ni municions enviades per Occident. Després de mesos de negociacions, s’ha pogut arribar a un acord a Istanbul aquest divendres.

Un pacte que, de fet, són dos. «Ucraïna no firma cap document amb Rússia. Firmem un acord amb Turquia i l’ONU i ens comprometem amb ells. Rússia firma un acord paral·lel amb Turquia i l’ONU», ha dit poc abans de la firma Mikhailo Podoliak, l’assessor principal del president ucraïnès.

«No hi haurà una escorta de la Marina russa dels nostres barcos de càrrega ni els seus representants seran als nostres ports. En cas de provocació, hi haurà una resposta militar immediata. Totes les inspeccions dels barcos de càrrega aniran a càrrec de grups conjunts en aigües turques, sempre quan sigui necessari», ha continuat Podoliak.

Desconfiança

Desconfiança«Ens hem esforçat tots per portar avui aquest acord a bon port, i esperem que aquest pacte al mar Negre sigui un pacte que porti un far de llum cap a la pau [entre Ucraïna i Rússia]», ha dit Guterres en la presentació del text.

Tanmateix, Moscou i Kíiv estan més allunyades que mai. Amb la delegació ucraïnesa fora de la sala, el ministre de Defensa rus, Serguei Xoigu, ha firmat l’acord juntament amb Guterres i el ministre turc de Defensa, Hulusi Akar. Només quan Xoigu ha abandonat la sala han entrat els ucraïnesos. Ni s’han creuat.