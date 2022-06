El papa Francesc va afirmar que, segons la seva opinió, «s’ha declarat la tercera guerra mundial» i que la guerra a Ucraïna després de la invasió de Rússia «potser, d’alguna manera, va ser provocada o no impedida», segons la transcripció de la conversa que va mantenir fa uns dies amb els directors de les revistes culturals europees de la Companyia de Jesús.

«Fa uns anys se’m va acudir dir que estàvem vivint una tercera guerra mundial a trossos. Ara, per mi, s’ha declarat la tercera guerra mundial. I aquest aspecte ens ha de fer reflexionar. ¿Què li està passant a la humanitat, que ha tingut tres guerres mundials en un segle?», va dir Francesc, segons la transcripció d’aquesta conversa que publica avui el diari ‘La Stampa’.

Al respondre sobre l’agressió de Rússia a Ucraïna i com es pot contribuir a la pau, Francesc va afirmar que «cal allunyar-se del patró normal que la Caputxeta Vermella era bona i que el llop era dolent. Està sorgint una cosa global amb elements molt entrellaçats». I va citar l’opinió d’un cap d’Estat que va conèixer abans del començament de la guerra i que li va expressar la seva preocupació «per com s’estava movent l’OTAN».

«Bordant a les porta de Rússia»

«Li vaig preguntar per què i em va respondre: ‘Estan bordant a les portes de Rússia. I no entenen que els russos són imperials i que no permeten que cap potència estrangera se’ls acosti’, i va acabar dient que ‘la situació podria conduir a la guerra’. Aquest cap d’Estat va saber llegir els senyals del que estava passant», va relatar Francesc.

Per Francesc, existeix el perill de centrar-se només en «la brutalitat i ferocitat amb què es lliura aquesta guerra per part de les tropes, generalment mercenàries, utilitzades pels russos, que prefereixen enviar txetxens, sirians i mercenaris», que «és una cosa monstruosa».

Però va afegir que també és perillós «no veure tot el drama que es desenvolupa darrere d’aquesta guerra, que potser d’alguna manera va ser provocada o no impedida. I noto un interès a provar i vendre armes. És molt trist, però bàsicament això és el que està en joc».

El Pontífex va afirmar que alguns creuen que amb aquest pensament està a favor del president rus, Vladímir Putin. «No, no ho estic. És simplista i erroni dir això. Però estic en contra de reduir la complexitat a la distinció entre el bé i el mal sense pensar en les arrels i els interessos, que són molt complexos», va asseverar.

«Heroisme del poble ucraïnès»

Francesc va voler reiterar la seva admiració per «l’heroisme del poble ucraïnès» i va opinar que «el que tenim davant els nostres ulls és una situació de guerra mundial, d’interessos globals, de venda d’armes i d’apropiació geopolítica, que està martiritzant un poble heroic».

També va recalcar el perill que l’atenció sobre el que està passant a Ucraïna disminueixi amb el temps i va preguntar: ¿Què passarà quan disminueixi l’entusiasme per ajudar? Perquè la cosa s’està refredant. ¿Qui es farà càrrec d’aquestes dones? Cal mirar més enllà de l’acció concreta del moment i veure com les ajudarem perquè no caiguin en el tràfic, perquè no les explotin, perquè els voltors ja estan donant voltes.»

Jorge Bergoglio va tornar a explicar que, durant la conversa de 40 minuts que va mantenir amb el patriarca de l’Església ortodoxa russa, Cirilo, aquest li va llegir «una declaració en la qual donava les raons per justificar la guerra» i que ell li va respondre: «Germà, no som clergues de l’Estat, som pastors del poble».

Va explicar que es va decidir de mutu acord posposar la reunió que s’havia previst el 14 de juny a Jerusalem «perquè el diàleg no fos mal entès» i va anunciar que espera reunir-se amb el patriarca rus al Kazakhstan al setembre, quan assistirà al VII Congrés de Líders de les Religions Mundials i Tradicionals, que se celebrarà a Nursultan.