La situació a Severodonetsk es complica amb el pas de les hores. Aquest dilluns, Ucraïna va denunciar que Rússia havia destruït pràcticament tots els ponts que connectaven la ciutat amb altres zones del país. L’Exèrcit ucraïnès s’ha vist obligat a deixar el centre de la ciutat en mans de les forces russes, que també han destruït l’últim pont que encara servia de ruta d’escapament i proveïment per als soldats i civils que resisteixen.

Davant aquesta situació, el Ministeri de Defensa de Rússia va anunciar que obrirà aquest dimecres un corredor humanitari per evacuar els aproximadament 500 civils que es troben refugiats a la planta química d’Azot, a la ciutat ucraïnesa de Severodonetsk. Els prorussos xifren els soldats ucraïnesos encara a la zona en 2.500.

40 nens entre els civils

L’Exèrcit ucraïnès ha de donar el seu vistiplau a l’inici de l’operació humanitària «hissant una bandera blanca», va explicar en un comunicat el coronel general Mikhaïl Mizíntsev, cap del Centre de Control de Defensa Nacional de Rússia. En cas de ser així, el corredor, que s’obrirà a les 08.00 hora local i es tancarà 12 hores després, permetrà als civils abandonar la planta amb destinació a la ciutat de Svàtove, al nord de la regió de Lugansk i controlat per l’Exèrcit rus. Segons les autoritats ucraïneses, entre els civils assetjats a la planta hi ha uns 40 nens.

Azot és últim reducte de resistència a Severodonetsk, el principal bastió militar ucraïnès a la regió de Lugansk, que ha sigut gairebé completament controlada per les tropes russes amb un patró semblant al que van utilitzar a la ciutat portuària de <strong>Mariúpol</strong>. Per a Rússia, controlar Severodonetsk –de 100.000 habitants– aplanaria el camí per aconseguir una altra gran ciutat del Donbass, Kramatorsk, una etapa important per conquistar tota aquesta regió que en part ja estava en mans de rebels recolzats per Moscou des del 2014.