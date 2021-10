El Papa Francesc ha qualificat d'«escandalòs» que els països gastin «enormes sumes de diners» en armaments mentre proclamen la pau en les cimeres internacionals, en un missatge per la 60a Marxa per la Pau a Itàlia. «La cura és el contrari de la indiferència, del descartament, de violar la dignitat del proïsme, és a dir, d'aquesta 'anticultura' que és la base de la violència i de la guerra», ha dit en el seu missatge per la marxa que recorrer les ciutats italianes d'Asís i Perugia.

Francesc ha lamentat que «encara avui, després de dues cruentes guerres mundials i moltes guerres regionals que ha destruït pobles i països» els països «encara gasten enormes sumes de diners en armament».

«I és escandalòs», ha puntualitzat.

Tot això passa -denuncia- «mentre en les conferències internacionals es proclama la pau, desviant l'atenció de milions de germans i germanes a les quals els falta allò necessari per vire o arrosseguen una existència indigna per a l'home».