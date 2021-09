El con central del volcà 'Cumbre Vieja' de La Palma s'ha trencat parcialment i ha provocat una nova colada de lava més fluida direcció al mar. "Anit, a la cara nord-oest del cràter es van obrir dues boques, que ara s'han fos en una de sola. I està fluint una nova colada que s'ha anat distribuint per sobre de l'anterior, amb final al barri de Todoque", ha informat el director tècnic del Pevolca, Miguel Ángel Morcuende. "Estem davant d'una erupció típica de les Canàries i no és estrany que en aquest tipus d'erupcions es fracturi el con del volcà. No ha tingut major incidència", ha volgut tranquil·litzar Morcuende. En paral·lel, l'aeroport de la Palma continua tancat i les aglomeracions a l'illa es concentren al port per sortir via marítima.

Les persones evacuades per l'erupció del volcà són al voltant de 6.000, després dels desallotjaments del divendres del nuclis de Tajuya, Tacande de Arriba i Tacande de Abajo, unes 160 persones que se sumen als que ja havien abandonat les seves llars des que el diumenge va començar la crisi volcànica, segons el recompte del Departament de Seguretat Nacional.

Hi ha centenars de persones que s'apleguen al moll de Santa Cruz de la Palma per agafar un ferri cap a Tenerife, però hi ha un verdader col·lapse en la venda de bitllets de les navilieres.

L'aeroport de la Palma es manté tancat pel núvol de cendres del volcà, tot i que Aena ja ha començat a netejar les pistes i la plataforma. La superfície afectada supera els 250.000 m2, equivalent a 50 camps de futbol, i encara no hi ha previsió de reobertura de l'aeròdrom. "Encara que ahir vam tenir un fenomen d'augment important d'energia de l'erupció, hauríem de dir que segueix en els cànons habituals. No estem davant d'un fenomen més explosiu de l'habitual, però això no exclou que tingui perillositat", ha reconegut el director tècnic del Pevolca.

"Ahir vam haver d'evacuar els veïns de Tajuya, Tacande de Abajo i la part que quedava de Tacande de Arriba. Aquestes persones van ser reallotjades en establiments hotelers. Necessitem encara unes 24 hores més per avaluar si els veïns d'aquests tres barris poden tornar a casa seva", ha calculat Morcuende, que ha recalcat la importància d'utilitzar mascareta FFP2 i ulleres protectores per a tots aquells que treballin en la neteja de les cendres volcàniques. "Estem davant d'un material que pot generar problemes bronquials, als pulmons i als ulls. Quan es manipulin cendres, el millor és estar perfectament cobert", ha precisat el director tècnic del Pevolca, que ha detallat que l'antiga colada de lava està pràcticament aturada a Todoque.

"Avança a només uns 20 centímetres l'hora. Es troba a 3.100 metres del con i a 2.100 de la costa. No m'atreveixo a fer una aproximació de quan pot arribar al mar", ha conclòs Morcuende.

