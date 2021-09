L'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont declararà finalment avui a les 14 hores davant la Cort d'Apel·lació de Sàsser, que ha de decidir sobre la seva detenció ahir a l’aeroport de l’Alguer. Així ho ha anunciat un breu comunicat de l'oficina del president Puigdemont. El tribunal ha de decidir doncs si manté la detenció i tramita la euroordre o la considera invàlida. Tant l'advocat de Puigdemont, Gonzalo Boye, com la seva defensa italiana donaven per fet que la declaració davant del jutge no seria immediata i que s'hauria d'esperar fins a 72 hores. Però, finalment,t s'ha accelerat aquest tràmit. Puigdemont va ser detingut ahir per ordre del Tribunal Suprem i ha passat la nit en una presó de Sàsser.