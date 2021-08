)Diversos magatzems i plantes industrials al llarg de la carretera entre Atenes i Tessalònica (Grècia) han començat a cremar aquest divendres, 6 d'agost, a causa dels forts vents que han multiplicat els focus d'incendi al país, assolat des de fa dies per les altes temperatures.

De moment, el Govern grec ha demanat als residents de les localitats de Malakasa i Sfendali que abandonin les seves llars i s'espera que els residents d'Oropos, a 25 quilòmetres de la capital grega, facin el mateix en les properes hores.

En les últimes 24 hores el país ha confirmat 86 nous incendis, segons ha fet saber el servei nacional de Bombers en el seu compte de Twitter, i 18 persones han hagut de ser hospitalitzades, la majoria per problemes respiratoris.

També hi ha incendis en el Peloponeso i a la illa d'Euboea, on els habitants de la localitat d'Agia Anna han hagut de ser traslladats a la zona continental per vaixell.

En un discurs pronunciat el dijous, el primer ministre del país Kyriakos Mitsotakis, va descriure que hi ha almenys tres "enormes incendis a Atenes, Peloponeso i l'illa d'Euboea", enmig d'una "situació sense precedents" al país, convertit en un polvorí per la combinació de la calor i la sequera".