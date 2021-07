Alemanya deixarà d'oferir proves ràpides gratuïtes per detectar el coronavirus als no vacunats, tot i que la data concreta d'entrada en vigor de la mesura encara no s'ha decidit, ha assegurat aquest dissabte el Ministeri de Salut.

«El ministre de Salut, Jens Spahn, va dir fa setmanes que considerava concebible que les proves (en algun moment) deixessin d'oferir-se gratuïtament als no vacunats. La data exacta encara no s'ha determinat», ha fet saber el Ministeri.

Per la seva banda, el ministre d'Economia, Olaf Scholz, va assenyalar en declaracions els diaris del grup de mitjans Funke que les proves no seran de pagament fins que tothom hagi tingut l'oportunitat de vacunar-se «és a dir, d'aquí a unes setmanes».

Caldria aplicar excepcions als qui no se'ls pugui vacunar per raons de salut, així com als nens i adolescents.

En un altre ordre de coses, Scholz també es va manifestar a favor de perllongar les ajudes econòmiques amb motiu de la pandèmia almenys fins a finals d'any. «Ningú no hauria de caure poc abans de ser rescatat», ha explicat l'actual candidat dels socialdemòcrates a la Cancelleria en les eleccions del proper 26 de setembre.

Quant a la vacunació, una mica més de la meitat de les petites i mitjanes empreses alemanyes està a favor d'una vacunació obligatòria, si amb això es pot evitar un altre tancament de l'economia, d'acord amb una enquesta que s'ha publicat aquest dissabte.

El sondeig de l'associació de petites i mitjanes empreses BVMW ha reflectit que gairebé el 54 per cent de les companyies estaria d'acord amb una vacunació generalitzada si evita confinaments i el tancament de les escoles.

El 45 per cent de les 2.950 empreses enquestades es va manifestar en contra.

El director general de BVMW, Markus Jerger, entén que «el resultat reflecteix la impotència i la falta de planificació de la política del Govern federal respecte al coronavirus».

Existeix una gran preocupació entre les empreses per l'amenaça d'un nou tancament, va afegir, «que tindria conseqüències dramàtiques per a la nostra economia i suposaria la fi econòmica definitiva per a moltíssimes petites i mitjanes empreses».