La presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, ha assegurat aquest dissabte que almenys set de cada deu adults hauran tingut accés aquest mes a la pauta completa de les vacunes gràcies a l'esforç de distribució que han fet les autoritats del bloc.

"Hem lliurat suficients vacunes als països de la UE per vacunar completament almenys el 70 per cent dels adults aquest mes", ha fet saber Von der Leyen en una compareixença.

"Demà haurem distribuït uns 500 milions de dosis. LA UE compleix. La campanya de vacunació s'ha accelerat molt des de principis d'any", ha assegurat. "La nostra acció conjunta és un èxit", ha afegit.

Amb tot, la presidenta de la Comissió Europea ha assegurat que "la covid-19 encara no està derrotada, però estem preparats per lliurar més vacunes, per a lluitar contra les noves variants, i els estats membres han de fer tot el possible per incrementar el ritme de la vacunació".

La Comissió ha avisat en aquest sentit que la variant delta podria convertir-se aquest estiu en la modalitat predominant a tot el continent, segons estimacions de l'agència de prevenció de malalties de la UE.

"Només sortirem junts d'aquesta crisi", ha afegit Von der Leyen.

Entre els enviaments que ha destacat Von der Leyen, es troben 330 milions de dosis de Pfizer, 100 milions d'AstraZeneca, 50 milions de Moderna i 20 milions de Johnson & Johnson, segons ha precisat un portaveu de la UE a l'agència DPA.

La UE s'ha marcat un objectiu a més llarg termini com és el de garantir les suficients vacunes per immunitzar tota la seva població a finals de setembre.