El passaport sanitari ha entrat en vigor aquest dijous de manera oficial a tota la Unió Europea. El certificat, que és gratuït, permet demostrar a través d'un codi QR digital o en paper la vacunació, que s'ha passat la Covid-19 en els darrers sis mesos o que la persona té un test amb resultat negatiu. El passaport sanitari permet viatjar sense restriccions addicionals com quarantenes. Ara bé, els estats poden imposar noves restriccions en cas d'empitjorament de la situació sanitària. El passaport sanitari té una durada de 12 mesos. Alguns estats, entre els quals hi ha Espanya, ja l'utilitzaven abans de la data oficial d'entrada en vigor de la legislació.

A l'Estat espanyol són les comunitats autònomes les que expedeixen el certificat covid. Per viatjar dins de la Unió Europea no és obligatori tenir el passaport sanitari, però el document sí que està pensat per agilitzar els tràmits de control sanitari durant els desplaçaments.

El sistema que permet la interoperabilitat del certificat entre els estats estava en marxa des de l'1 de juny. Per aquest motiu, alguns països, entre ells Grècia, Alemanya o Espanya, van començar a utilitzar-lo abans. Fins a aquest dijous, però, els estats s'hi sumaven voluntàriament.