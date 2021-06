L'Eurocambra ha donat llum verda aquest dimecres al passaport sanitari. Els eurodiputats han aprovat per àmplia majoria els dos reglaments del certificat digital que permet recuperar la mobilitat dins de la Unió Europea. Malgrat que hi ha alguna països, com Espanya, que ja l'estan utilitzant, la legislació entra en vigor l'1 de juliol. El certificat té una durada de 12 mesos i serveix per demostrar quan es viatja a un altre país del bloc comunitari que la persona està vacunada, s'ha recuperat del virus en els últims sis mesos o té una PCR negativa. Són les autoritats dels estats les que expedeixen el certificat, que ha d'estar en format digital o en paper i inclou un codi QR.

El ple ha donat llum verda al passaport sanitari amb 546 vots a favor, 93 en contra i 51 abstencions en el cas del reglament per a ciutadans de la Unió Europea i amb 553 vots a favor, 91 en contra i 46 abstencions en el cas de persones de països tercers. Durant les negociacions entre l'Eurocambra i el Consell, els dos colegisladors, es va acordar que els estats no imposessin restriccions addicionals, com quarantenes, a les persones amb passaport sanitari. Amb tot, els estats poden imposar-les en cas que ho considerin necessari.