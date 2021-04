La pandèmia deixa més de tres milions de morts al món i 140 milions de contagis

La pandèmia de la Covid-19 va sobrepassar ahir, per partida doble, els llindars dels tres milions de morts i els 140 milions de contagis a tot el món des de la declaració de la crisi, segons va confirmar la universitat Johns Hopkins en l'última actualització del seu balanç.

El balanç ha superat el llindar dels tres milions de morts al voltant de les nou del matí d'ahir dissabte, amb 3.001.068 decessos registrats i 140.010.233 contagis després de registrar 854.855 casos i 12.900 morts en les últimes hores, les dues tendències a l'alça equiparables a les registrades a principis de l'any. Un total aproximat de 79,7 milions de persones s'han recuperat de la malaltia. La pandèmia va trigar vuit mesos i mig a arribar al milió de morts després del primer decés confirmat a la Xina, i només tres mesos i mig per superar el segon milió, el 15 de gener. Aquest nou llindar s'ha creuat només tres mesos després de l'anterior.

Els Estats Units continuen com el país més afectat en xifres totals, amb uns 31,5 milions de casos i més de 566.000 morts. Per darrere hi ha l'Índia, amb aproximadament 14,5 milions de casos i més de 175.000 morts, i el Brasil, amb més de 13,8 milions de contagis i més de 368.000 decessos.

Mèxic és el tercer país en nombre de morts, amb més de 211.000 decessos, si bé figura a catorzè lloc en nombre de contagis a nivell global. França és l'únic país que compta en aquests moments amb entre 5 i 6 milions de casos, mentre que Rússia, Regne Unit i Turquia es troben per sobre dels 4 milions de casos. Així mateix, Itàlia, Espanya i Alemanya han confirmat entre 3 i 4 milions.

En la forquilla entre els dos i els tres milions hi ha Polònia, Argentina, Colòmbia, Mèxic i Iran i entre el milió i els dos milions de contagis figuren Ucraïna, Perú, República Txeca, Indonèsia, Sud-Àfrica, Països Baixos, Canadà, Xile i Romania.

Per la seva banda, l'Iraq, Bèlgica, Filipines, Suècia, Israel, Portugal, el Pakistan, Hongria, Bangladesh, Jordània, Sèrbia, Suïssa, Àustria, Japó, Líban i el Marroc estan entre el mig milió i el milió de casos.

Unió dels Emirats Àrabs Units i Aràbia Saudita han confirmat entre 400.000 i 500.000 contagis, mentre que Bulgària, Eslovàquia, Malàisia, Panamà, Equador, Bielorússia, Kazakhstan, Grècia i Croàcia han detectat entre 300.000 i 400.000 casos.