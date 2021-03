Fracassa el nou intent de reflotar l''Ever Given' i desbloquejar el canal de Suez

Fracassa el nou intent de reflotar l''Ever Given' i desbloquejar el canal de Suez

Un nou intent per reflotar el portacontenidors Ever Given i desbloquejar així el canal de Suez va fracassar en la nit de dissabte a diumenge, quan s'esperava que la lluna plena i la marea alta propiciés l'èxit de l'operació, ha informat avui una de les companyies que operen en aquest pas marítim.

"Desafortunadament, l'estat de la marea no va ajudar a reflotar el Ever Given aquesta nit", va escriure Leth Agencies, companyia especialitzada en serveis logístics en diferents canals i estrets del món, al seu compte de Twitter.

Aquesta companyia va afegir que l'Autoritat de Canal de Suez, que gestiona aquesta via marítima egípcia, tornarà a intentar desencallar el vaixell aquest diumenge amb l'ajuda de remolcadors i va xifrar la quantitat d'embarcacions que esperaven a creuar la via a 326.

Alguns dels participants en l'operació de rescat havien manifestat dissabte la seva confiança en què la passada nit era un "bon moment" per moure l''Ever Given', que bloqueja el canal des del matí de dimarts a l'haver encallat la seva proa en una de les ribes quedant travessat en el pas.

Des de llavors els intents de reflotar-lo han resultat infructuosos tot i la utilització de fins a 14 remolcadors i de dragues i excavadores per retirar la sorra al voltant de la proa de l'Ever Given, que es va quedar travessat al canal degut, segons les primeres investigacions, als forts vents i una tempesta de sorra.

El capità d'un dels remolcadors implicats va assegurar dissabte que havien aconseguit moure la proa de la nau uns 17 metres en direcció a nord, cap a on navegava quan va xocar amb una de les ribes.

Segons l'empresa gestora del carregament, la multinacional Bernhard Schutle Shipmanagement (BSM), està previst que aquest diumenge s'incorporin altres dos remolcadors.

Per la seva banda, la naviliera Maersk, la principal que opera al canal de Suez, va assenyalar que, un cop alliberat el pas, es requeriran entre tres i sis dies per desfer el gran embús que s'ha generat en aquesta via que connecta el Mar vermell amb la Mediterrània i que suposa la ruta marítima més curta entre Àsia i Europa.

Algunes embarcacions ja estan desviant la seva ruta cap al Cap de Nova Esperança per circumval·lar Àfrica, tot i que aquesta ruta implica diversos dies extra de navegació.

Amb capacitat per a 224.000 tones de càrrega, els 400 metres d'eslora del portacontenidors de la companyia taiwanesa Evergreen i bandera panamenya abasten tot l'ample de canal, bloquejant el pas per aquesta via per la qual passa el 10% del comerç mundial i el 25% dels contenidors de mercaderies.