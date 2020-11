Biden guanya Arizona però ni ell ni Trump tenen encara prou vots per declarar la victòria

El candidat demòcrata a la Casa Blanca, Joe Biden, ha guanyat Arizona, segons confirma l'agència AP. Fins ara, l'estat era en mans dels republicans de Donald Trump, que van guanyar-hi el 2016. El demòcrata també ha aconseguit Maine, que en els últims comicis ja va retenir Hillary Clinton. Per ara, cap dels dos candidats a la presidència dels Estats Units compta amb prou vots electorals per considerar-se guanyador, malgrat que Trump s'ha autoproclamat victoriós i ha dit que impugnarà el recompte al Tribunal Suprem. Segons els mitjans nord-americans, Biden té 227 vots dels 270 necessaris, mentre que Trump compta amb 213. Les eleccions, de fet, s'acabaran decidint en un grapat d'estats del cinturó industrial, on s'està complicant el recompte.

El cinturó d'òxid, la zona del nord-est dels Estats Units tradicionalment vinculada a la indústria manufacturera, es confirma clau per decantar la disputada cursa electoral cap a la Casa Blanca.

Amb Donald Trump i Joe Biden pràcticament empatats, qui s'endugui estats com Michigan, amb 16 vots electorals, Wisconsin, amb 10, o Pennsilvània, amb 20, podria ser el nou president dels Estats Units.

El recompte per ara apunta que Trump revalidaria la victòria a Pennsilvània, tot i que Biden retalla lleugerament l'avantatge del republicà.

A Michigan i Wisconsin l'actual president Donald Trump també va per davant, tot i que els demòcrates confien en el vot anticipat per revertir els resultats del 2016.

El recompte, en tot cas, es preveu molt llarg per l'elevada participació anticipada, i alguns analistes nord-americans apunten que es podria enllestir fins i tot a finals de setmana, especialment per la situació en aquests estats clau del cinturó d'òxid. Segons The New York Times, a Pennsilvània, un dels estats més disputats, els republicans van impedir que els comtats processessin vots per correu abans de les eleccions.



Florida i Texas en mans de Trump



Els mitjans nord-americans ja han declarat Ohio i Iowa per Trump, i mantenen als demòcrates Minnesota. Fora d'aquesta zona, Trump s'imposa a Florida i Texas, amb fort pes.

Minnesota, per ara, és l'únic estat d'aquesta zona confirmat per Biden, amb 10 vots electorals. L'actual president va prendre als demòcrates el 2016 Iowa, Pennsilvània, Wisconsin, Michigan i Ohio. Precisament Minnesota va ser l'única que es va mantenir en blau.

El mapa electoral dels resultats apunta a un país pràcticament dividit entre el blau i el vermell de demòcrates i republicans. Biden s'endurà còmodament bona part dels estats de la costa oest –Califòrnia, Oregon o Washington-, així com Nou Mèxic i Colorado.

Però Trump es consolida a l'Oest Mitjà –excepte a la demòcrata Illinois- i s'endú estats com Kansas, Nebraska o les dues Dakota.

Al sud, ja s'ha confirmat la victòria de Trump a Florida, que compta amb 29 vots electorals, i a Texas, amb 38. Arkansas, Louisiana, Mississippi i Alabama són clarament republicanes.

A Carolina del Nord el recompte també pronostica una cursa molt ajustada, amb l'actual president amb la meitat dels vots.