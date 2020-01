L'Iran reconeix que va abatre l'avió ucraïnès: «Ha estat un tràgic i imperdonable error humà»

L'Iran ha reconegut tres dies després que va abatre "per error" l'avió ucraïnès amb 176 persones a bord i que es va acabar estavellant al sud de Teheran. "La investigació interna de les forces armades ha conclòs que, lamentablement, míssils disparats per un error humà van causar l'horrible accident de l'avió ucraïnès", ha assegurat aquest dissabte el president iranià, Hassan Rouhani, a través d'un missatge al seu compte de Twitter. "La investigació continua per identificar i detenir els culpables d'aquest tràgic i imperdonable error", ha afegit Rouhani.

Les forces armades de l'Iran han precisat que "en una situació molt delicada i de crisi" el Boeing 737 va sobrevolar un centre militar dels Guardians de la Revolució "amb una altura i una posició de vol d'objectiu enemic". L'aeronau va ser confosa doncs amb un "avió hostil" i va ser atacada amb un míssil terra-aire. El govern d'Ucraïna ja ha reclamat una indemnització i una disculpa oficial a través dels canals diplomàtics.