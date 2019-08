Enderroquen el restaurant de l'albanès que va atacar una família espanyola

L'agressió a un matrimoni de turistes espanyols li ha costat a l'amo d'un restaurant a Albània, a més de la presó, perdre l'establiment que portava operant sense permís des de fa anys i que aquest dimecres va ser enderrocat.



Es tracta del restaurant "Panorma", de Mihal Kokëdhima, que la setmana passada va agredir la família del conegut empresari espanyol i fundador de la companyia ONO, Eugenio Galdón. Les tasques de demolició, que es practica per ordre de l'Agència Nacional de la Protecció del Territori (IKMT), va començar enmig d'un fort dispositiu policial.



La família Kokëdhima no ha prestat resistència i per ara no s'han registrat incidents.





Extreme road rage caught on camera in Albania, after an Albanian restaurant owner attacked a group of Spanish tourists. pic.twitter.com/kLMYzWkRVH — Vincent Triest (@VincentTriest) August 17, 2019

IKMT ha informat en un comunicat que la decisió d'enderrocar l'edifici s'ha presde l'amo del restaurant als turistes espanyols i els seus dos acompanyants albanesos.El restaurant, amb una superfície d'uns 2.000 metres quadrats,, va afegir el comunicat, en referència a les hamaques que havia col·locat Kokëdhima i per les quals cobrava tot i no tenir llicència .L'establiment era, una de les zones més boniques de la costa del mar Jònic del país. Les autoritats el van tancar després que el seu amo ataqués dijous passat la família Galdón, que es trobava de viatge turístic pel sud d'Albània.El conflicte va començar quan els espanyols van anul·lar dos dels set plats que havien demanat, el que va provocar la fúria de Kokëdhima, de 51 anys, queEl vídeo, pres per la pròpia família, mostra a Kokëdhimafins a trencar-lo, mentre el cotxe, conduït per un xofer albanès, està en marxa. Amb les mans ensangonades, l'hostaler, fins que per fi aconsegueixen que es baixi.Després de l'incident, Kokëdhima va ser detingut i en presó preventiva, sota l'acusació d'intimidació, dany intencionat i destrucció de propietat. El diari "Shqiptarja.com" informa que el 2012 va fracassar un intent de l'ajuntament de Himara per enderrocar aquest establiment, el que va permetre a Kokëdhima seguir exercint amb tota tranquil·litat la seva activitat sense cap documentació.