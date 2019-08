L'ONU aconsella menjar menys carn per lluitar contra el canvi climàtic

La meta de l'Acord de París de mantenir l'escalfament global molt per sota de 2 graus no podrà aconseguir-se sense canvis en l'ús global del sòl, que comporten nous hàbits en el consum d'aliments, segons va advertir aquest dijous en un informe la ONU, que serà la base per a futures negociacions sobre canvi climàtic.

En el document, aprovat després de cinc dies de reunions de científics en la 50 sessió del Grup Intergovernamental d'Experts sobre Canvi Climàtic (IPCC, dependent de Nacions Unides), es destaca que "una millor gestió del sòl pot contribuir a frenar el canvi climàtic, encara que no és l'única solució ".

L'informe, segon dels tres encarregats a l'IPCC després de la signatura de l'Acord de París de 2016 per facilitar el seu compliment, és clau per a futures negociacions entre els Estats signants i influirà en les que es produeixin durant la cimera climàtica anual que se celebrarà al desembre a Santiago de Xile.

L'ampli anàlisi conté recomanacions perquè els governs dictin polítiques per tal de canviar l'ús forestal i agrícola del sòl per així contribuir a la lluita contra el canvi climàtic, tenint en compte que, entre altres coses, els boscos absorbeixen prop d'un terç de les emissions de diòxid de carboni (CO2).

En aquest sentit, en el document es recomana la posada en marxa de "polítiques que redueixin el malbaratament de menjar i influeixin en l'elecció de determinades opcions alimentàries", en al·lusió a dietes menys carnívores i que redueixin la població obesa o amb sobrepès, propera als 2.000 milions de persones.

Es malbarata fins a un 30% del menjar

D'acord amb l'informe, es malbarata entre un 25 i un 30 per cent del menjar que es produeix al planeta, de manera que combatre aquest problema pot rebaixar les pressions per reduir boscos i augmentar el sòl agrícola, contribuint així a una reducció de les emissions de CO2 (principal gas causant de l'efecte hivernacle).

També es proposa reprendre pràctiques agrícoles, ramaderes i silvícoles de les poblacions indígenes tradicionals, ja que segons el document "la seva experiència pot contribuir als desafiaments que presenten el canvi climàtic, la seguretat alimentària, la conservació de la biodiversitat i el combat de la desertització ".

En l'informe es fixa, per primera vegada, la relació directa entre el canvi climàtic i la degradació del sòl global (zones més àrides, pèrdua de biodiversitat, desertització) i s'adverteix d'un augment de les sequeres en regions com la Mediterrània o Àfrica del Sud causa de l'escalfament global.

En altres zones, com els boscos boreals, els efectes del canvi climàtic podrien incloure major risc d'incendis forestals o de les plagues, segons el text de l'IPCC.