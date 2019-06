La tragèdia s'acarnissa amb una colla d'amics

La tragèdia s'ha acarnissat amb un grup d'amics. Dos d'ells falten de la colla i la seva absència es deu a causes tràgiques. En una foto difosa a les xarxes socials es pot veure a David Carragal i a Mamel Castañón, dos amics morts recentment. Un d'ells, David Carragal, de 32 anys, va morir ahir a conseqüència dels forts cops rebuts a la matinada de dilluns passat en sortir de les festes del barri de la Florida, a Oviedo.

David Carragal mort ahir després de lluitar durant una setmana per la seva vida quan va rebre una brutal pallissa dilluns passat quan tornava a casa després de les festes de La Florida. David va morir a l'HUCA a primera hora de la tarda d'ahir. El seu estat s'havia agreujat des de divendres i, malgrat que va lluitar tot el que va poder i els metges van fer "miracles", no va poder ser. La seva vida es va apagar i la seva mort va commocionar tota Astúries, especialment a la seva localitat natal, Cudillero, i a Oviedo, on vivia. Els suposats agressors es van lliurar a les 22.30 hores de la nit d'ahir a dependències policials.

Mamel Castañón, de 43 anys, va morir també de matinada, el diumenge 26 de maig, atropellat brutalment quan travessava el carrer Argüelles d'Oviedo. Mamel Castañón, un conegut jugador local de futbol sala de 43 anys, va morir després de ser atropellat per un vehicle que va fugir quan creuava la calçada al carrer Argüelles. El detingut, I. G. G., de 38 anys va ser capturat per la Policia quan va tornar a casa hores després.

Els fets van tenir lloc a les 3.30 hores de la matinada. Mamel tornava de passar la nit amb diversos companys del Boliche B, l'equip de futbol sala amb el que hores abans havia disputat un partit de Lliga contra el Valdesoto a Ventanielles. El jugador va travessar la carretera i quan es va adonar va ser colpejat per un vehicle que, segons els testimonis, circulava a gran velocitat. "Escoltem un fort cop i vam veure un cotxe sortir derrapant a moltíssima velocitat, jo diria que a 100 per hora", va explicar una dona que en aquell moment desconeixia de la gravetat del que ha passat.

Segons fonts policials, l'impacte va desplaçar l'home a una distància de 21 metres des del punt en què es va produir l'impacte. El personal sanitari que va acudir al lloc va tractar de reanimar-lo, però no va poder més que certificar la mort de la víctima, l'organisme va ser incapaç de superar els gravíssims danys ocasionats per l'atropellament.