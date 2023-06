El noi de 25 anys que va ser detingut dissabte a la matinada després d'atropellar greument una noia al barri de la Devesa de Girona i va fugir del lloc, deixant la jove atrapada a sota del cotxe, ha quedat en llibertat amb càrrecs a l'espera de judici. L'acusat va declarar ahir a la tarda.

La noia, de 19 anys, continua ingressada a l'UCI de l'hospital Josep Trueta molt greu amb múltiples ferides i amb pronòstic reservat. Caminava per la vorera de la plaça de la Sardana quan el vehicle, a tota velocitat la va envestir i va quedar a sota del cotxe. El conductor encara va avançar uns metres arrossent la víctima i va acabar marxant. Una segona noia va patir ferides lleus. Va esquivar el turisme a temps però va patir cremades pel fregament.

L’altra noia va acabar ferida lleu. Va saltar cap a un costat i el vehicle li va produir cremades lleus pel fregament. El conductor, un individu de 25 anys va acabar sortint del cotxe quan aquest va acabar aturat i va fugir del lloc, sense socórrer cap de les víctimes.

Vehicle d'un familiar

El vehicle, que seria d'un familiar del detingut, ja havia estat avistat circulant temeràriament per a la Rotonda del Rellotge. Va arribar a tota velocitat a la corba cap a l’esquerra que dirigeix fins a la rotonda de la Devesa, on hi ha l’escultura A Europa d’Andreu Alfaro. Però en lloc de girar, va acabar pujant a la vorera i va atropellar una de les dues noies. Quan van arribar els Mossos d'Esquadra van descriure el conductor que havia fugit a peu.

Sis delictes

Finalment el van atrapar i el van lliurar a la Policia Municipal que li atribueix sis delictes: abandonament del lloc de l’accident, negativa a sotmetre’s a les proves de drogues i alcoholèmia, conducció sota els efectes de l’alcohol, conducció temerària, conducció un vehicle de motor sense haver obtingut mai permís de conduir i delicte greu de lesions per imprudència greu