Els projectes visats pels enginyers a Girona durant l'any passat han crescut respecte a les xifres prepandèmia, segons dades del Col·legi d'Enginyers Graduats i Enginyers Tècnics Industrials de Girona. En concret, se n'han tramitat 6.047; una xifra que és la millor dels últims quatre anys i que representa un increment del 19% respecte als projectes fets el 2019. Els que han viscut un increment més important són els d'instal·lació de plaques fotovoltaiques. En xifres globals, els enginyers gironins van visar 264 projectes d'aquest tipus durant el 2022, que representen un increment del 725% respecte al 2021, quan se'n van registrar 32.

A més, les dades del Col·legi d’Enginyers Graduats i Enginyers Tècnics Industrials de Girona recullen que la instal·lació de plaques fotovoltaiques ha crescut exponencialment en els últims quatre anys, ja que l’any 2019 es van executar només 10 projectes d’aquest tipus. El que representaria que l’any 2022 hi va haver un increment del 2.540% respecte abans de la pandèmia.

Aquesta tendència s'ha notat arreu de l'Estat. Les xifres del Consejo General de la Ingeniería Técnica Industrial de España (COGITI) situen en 25.000 els projectes visats d'energies renovables a escala general, en el qual s'inclouen les fotovoltaiques i també els de biomassa. En aquest cas, l'augment és d'un 288% entre el període 2019 i el 2022.

Si es compara l'evolució de les dades dels últims quatre anys a les comarques gironins, l'any 2019 es van visar 5.062 treballs. La xifra va caure durant el 2020, el primer any de la pandèmia, quan es van realitzar 4.067 projectes. El 2021 els projectes van igualar-se a les dades prepandèmiques amb un total de 5.052 treballs. I la xifra del 2021 es va superar amb escreix durant l'any passat quan es van arribar als 6.047 treballs.

El visat

El visat és un acte col·legial que aporta seguretat jurídica i professional al projecte. Té com a objectiu comprovar la identitat i titulació de l'enginyer autor del projecte, evitant que aquest estigui inhabilitat professionalment i judicialment. Pel que fa al treball, es revisa que compleixi formalment amb la legislació vigent, inclogui aquells documents exigits per la legislació de Prevenció de Riscos Laborals i es trobi dins les seves competències, entre altres aspectes. A més, el visat col·legial garanteix la protecció per al ciutadà, ja que l'enginyer disposa d'una assegurança de responsabilitat civil.