L'estudi informatiu encarregat per l'Estat sobre el baixador de l'AVE a l'aeroport de Girona preveu dues possibles alternatives que situen l'estació de l'AVE a entre 600 metres i un quilòmetre de l'aeroport de Girona i costarà uns 50 MEUR. El secretari general d'Infraestructures, Xavier Flores, ha explicat que en tots dos casos s'aprofitaria el punt d'avançament i estacionament de trens (PAET) que hi ha al terme de Vilobí d'Onyar. L'espai compta actualment amb quatre vies. La primera opció contempla afegir-hi dues vies més (arribant a les sis en total) i la segona, allargar les quatre vies cap a nord. Aquesta segona opció seria la que s'acostaria més a la terminal. Flores ha explicat que preveuen que l'estació capti entre 2,4 i 3 milions de passatgers anuals.

El Ministeri de Transports va adjudicar el mes de juny de l'any passat el contracte per a la redacció de l'estudi informatiu d'aquesta infraestructura per un import de 294.592 euros i un termini d'execució de 24 mesos. Quan que ja s'ha superat la meitat del termini, la titular de transports, Raquel Sánchez, s'ha reunit amb els agents del territori per explicar-los els avenços en la redacció del document.

A la trobada, que s'ha fet a la subdelegació del govern espanyol a Girona hi ha assistit alcaldes dels municipis afectats, representants de la Cambra de Comerç, de la Generalitat i de la Diputació, a banda d'altres agents del territori. Sánchez i el secretari general d'Infraestructures, Xavier Flores, han posat sobre la taula les potencialitats de la infraestructura.

"Hem analitzat la demanda basant-nos en el Pla Director d'Aena, que pensa en un aeroport per a uns 10 milions de passatgers. Tindrem una estació que podria captar entre 2,4 i 3 milions de passatgers anuals", ha dit. "Això és un potencial de captació molt alt que ha d'anar acompanyat del desenvolupament de l'aeroport. Es retro alimenten", ha afegit. De fet, ha dit, hi haurà persones de l'àmbit metropolità que vulguin agafar un avió que tinguin més a prop l'aeroport de Girona que el del Prat.

En el mateix sentit, la ministra ha afirmat que confien que l'aeroport de Girona no només recuperarà els "viatges i el tràfic que tenia" sinó que, fins i tot, els pot "incrementar". "Creiem que es donen les condicions perquè pugui arribar-hi", ha dit.

Pel què fa a la nova estació, Flores ha explicat que l'estudi planteja dues possibles opcions. Totes dues s'ubicarien al PAET de l'alta velocitat que hi ha al terme de Vilobí d'Onyar. Una, contempla aprofitar aquest punt amb quatre vies i ampliar-los amb dues més per fer-hi l'estació. Aquesta la situaria a poc més d'un quilòmetre de la terminal.

La segona opció que es planteja passaria per allargar les quatre vies uns metres més i situaria l'estació a uns 600 metres de l'aeroport. Flores ha explicat que aquests dues solucions proposades tindrien una mínima afectació costarien al voltant de 50 MEUR i aprofitarien infraestructures ja existents.

A més, permetrien ampliar-ho amb una segona fase, que l'estudi també contemplarà, en cas d'alta demanda, crear una línia específica fins a l'aeroport com a llançadora, que costaria uns 50 MEUR més.

Prevista per al 2026

El document, però, encara no ha aprofundit en d'altres aspectes com ara com serà l'estació o l'aparcament que tindrà. La previsió amb la que treballa el ministeri és que a finals del primer trimestre del 2023 ja tinguin l'estudi definitiu per treure'l a informació pública.

La idea és tenir-lo aprovat l'any 2024 i entre el 2024 i el 2025 tenir encarar el projecte constructiu. Flores ha avançat que la previsió és que la nova estació sigui una realitat l'any 2026.