El Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana (Mitma) ha adjudicat el contracte per la redacció de l'estudi informatiu del baixador de l'AVE a l'aeroport de Girona. El govern espanyol ha destinat 284.592 euros a la redacció d'aquest estudi, fase prèvia per arrencar el projecte. L'encarregat de fer-lo serà l'empresa Saitec SA i té 24 mesos per elaborar-lo. En aquest estudi, l'empresa haurà d'analitzar quina és la millor ubicació d'aquest baixador, que s'hauria de situar entre els termes municipals de Vilobí d'Onyar i Riudellots de la Selva (Selva). Es tracta d'una ubicació molt propera a la terminal gironina i per on circula la línia d'alta velocitat entre Barcelona i la frontera francesa.

A més, l'estudi també analitzarà quin disseny ha de tenir el baixador per adaptar-se a les necessitats del present i del futur en matèria de mobilitat. L'estudi analitzarà diverses alternatives en relació a la ubicació i també a l'anàlisi funcional de les vies. També s'estudiaran diversos models d'edifici que ha de tenir l'estació i la connexió amb l'aeroport.Una vegada el Mitma tingui aquest informe, podrà començar a desenvolupar el projecte executiu per construir el baixador.