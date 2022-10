Les joguines no només són una font d’oci per als infants i joves, sinó que a més ajuden a millorar les seves habilitats comunicatives i relacionals. En aquest punt recau la importància de que cada nen i nena tingui una joguina, i que la família i l’entorn entenguin el perquè aquest tipus de productes han de ser adequats a cada persona, edat i capacitats.

La Campanya de recollida de joguines de la Creu Roja Joventut Girona arrenca aquest diumenge 30 d’octubre al Pavelló de Fontajau en el marc del partit del Bàsquet Girona vs UCAM Murcia. Durant la prèvia i la mitja part del partit l’afició que acudeixi a Fontajau podrà participar en la campanya de joguines fent aportacions solidàries en metàl·lic o a través de la plataforma Bizum amb el codi 03134.

La campanya de recollida de joguines és una iniciativa que té la finalitat de promoure l’ús dels jocs i les joguines com a eina educativa i de transmissió de valors en el context escolar i familiar.

L’objectiu d’aquest any és arribar a recollir 9.000 joguines i jocs nous, no bèl·lics i no sexistes a la demarcació, per poder donar resposta als més de 3.000 nens, nenes i joves en situació de vulnerabilitat als que la Creu Roja Joventut Girona preveu arribar en aquest projecte.

Quin tipus de joguines es poden donar?

La campanya Els seus drets en joc recollirà i distribuirà joguines noves, no bèl·liques i no sexistes, preferiblement sostenibles i cooperatives.

Des de la Creu Roja Joventut aposten per aquest tipus de joguines perquè creiem que, a través del joc, s’afavoreixen les actituds de respecte i cooperació, ja que son elements transmissors de valors socials.

Si es fomenta que la infància utilitzi joguines educatives s’estan destacant i potenciant valors com la creativitat, la tolerància, la diversitat, el respecte o la igualtat.

També reivindiquen que el dret al joc ha de ser igual per a tots els nens i nenes, al marge de la situació en la qual es trobin. Per això, es treballa per tal que tots els infants i joves tinguin accés a una joguina nova i adequada a les seves característiques i capacitats. La voluntat és que no hi hagi infància de primera i de segona categoria.

On es poden donar les joguines?

Les donacions de joguines es podran fer als punts de recollida habilitats a la província, que es poden consultar a www.lajoguinaeducativa.org. Al mateix web es pot veure el calendari d’activitats de sensibilització i difusió previstes, on també es poden portar joguines.

Com s’hi pot col·laborar?

A més de l’entrega de joguines als punts habilitats, es pot col·laborar amb la campanya d’altres maneres, com ara: ajudant a difondre la iniciativa, organitzant activitats de recollida, realitzant aportacions econòmiques (Bizum 03134) o cedint espais per a la campanya.

Les col·laboracions econòmiques permeten arribar a les franges d’edat que habitualment no queden totalment coberts amb les donacions, principalment de 0 a 3 anys i a partir de 12 anys.

Com fem l’entrega de joguines?

Un cop verificat que els productes compleixen les especificacions, Creu Roja Joventut els classifica segons l’edat a la qual van destinats i les habilitats que potencia, socials, motrius, intel·lectuals... D’aquesta manera, Creu Roja genera un “magatzem” amb tots els productes i totes les localitats, que apareixen en el mapa de la web de la joguina educativa.

Segons les necessitats que calgui cobrir, les persones voluntàries reben a les famílies amb infants en situació de vulnerabilitat, i se’ls hi fa una petita entrevista per conèixer els gustos i necessitats individuals de cada menor per poder entregar el joc o joguina que millor s’adapti.

El voluntari de Creu Roja Joventut vetlla pels drets dels infants al descans i a l’oci, al joc i a les activitats recreatives pròpies de la seva edat, promovent la importància de l’oci i temps de lleure en la infància.