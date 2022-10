Quatre dels cinc ferits en l'explosió al pati interior de la Casa de Cultura de Girona han rebut o rebran l'alta en les pròximes hores a excepció de la nena de 5 anys. Segons un comunicat de Salut, la petita està ingressada a la planta de Pediatria de l'Hospital Trueta de Girona en observació. El seu estat ha passat a ser menys greu i la seva vida no corre perill. La resta de ferits són un home de 31 anys que ja ha rebut l'alta, una dona de 47 que ha estat operada d'urgència i que en les hores vinents rebrà l'alta, i dos nens, un de 10 anys i l'altre de 12, que també deixaran el Trueta aviat. L'explosió va passar divendres cap a tres quarts de vuit del vespre, quan es feien uns experiments amb nitrogen en el marc de la Nit de la Ciència.

En el succés van resultar ferides 18 persones i 10 d'elles eren menors. La ferida de més gravetat va ser una nena de cinc anys. El Departament de Salut ha informat que l'Hospital Josep Trueta està atenent quatre de les persones més afectades per l'explosió i que totes estan evolucionant "favorablement". De fet, la majoria es preveu que rebin l'alta durant aquest dissabte.

El divulgador científic Dani Jiménez, responsable de l'activitat a la Casa de la Cultura de Girona, on hi va haver l'explosió que ha causat 18 ferits, ha lamentat el que va succeir aquest divendres a la tarda i ha assegurat que investigaran els fets. A través el seu compte de Twitter ha desitjat una "ràpida recuperació de les persones ferides". "En els més de 20 anys que realitzem experiments en públic per divulgar la ciència mai s'ha produït cap mena d'incident", ha afirmat. "El nostre equip treballa amb les màximes mesures de seguretat, la nostra màxima prioritat ha estat, és i serà sempre la seguretat tant del públic com de l'equip de professionals que formem part de CreaCiència, empresa de divulgació científica", ha continuat el divulgador científic.

A més, assegura que investigaran els fets i s'ha posat a disposició tant "de les autoritats per esclarir els fets" com dels "ferits i les seves famílies per qualsevol cosa que puguin necessitar".