Els caçadors gironins mantenen l'aturada de l'activitat prevista a partir del 4 de setembre i anuncien que tampoc faran batudes per danys als conreus. En un comunicat, el col·lectiu afirma que després de les reunions mantingudes amb el Departament d'Acció Climàtica, s'ha "avançat" però que no s'ha concretat res "més enllà de promeses". Les mateixes, diuen, que ja han fet altres directors generals i que s'han acabat "incomplint". Per això, en una nova reunió extraordinària, han decidit mantenir la protesta i només mantindran els treballs al bosc per netejar camins o retirar brossa acumulada.