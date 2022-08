Les entitats ecologistes i en defensa dels animals critiquen el "xantatge" que han fet els caçadors gironins convocant una vaga per "aconseguir més privilegis". Contraris al seu posicionament, els ecologistes reclamen més controls i limitacions en les batudes. Les entitats veuen del tot insuficient comunicar les batudes amb 48 hores d'antelació ja que no redueixen els "conflictes i riscos" que generen pel fet d'anar armats a les zones forestals. Per això les organitzacions demanen a la Generalitat que busqui alternatives de control de la fauna salvatge que es basin en la recuperació d'equilibris ecològics, en comptes de fer-ho a partir de la caça.

Diverses entitats ecologistes i en defensa dels animals han demanat a la Generalitat que afronti el debat de la caça de fauna salvatge amb valentia. Consideren que aquest mètode no és efectiu i que cal que el Govern estudiï alternatives. A més, lamenten que la Generalitat no comuniqui els centenars d'accidents que hi ha relacionats amb aquesta pràctica i que segons les entitats generes desenes de ferits i també alguna víctima mortal. Des de les entitats recorden que no hi ha cap departament encarregat de comptabilitzar aquests accidents i per això no es pot saber l'impacte que té l'activitat sobre la salut de les persones.

Per això demanen a la Generalitat que donin als caçadors el contrari del que ells demanen. Exigeixen més controls per garantir que el medi natural no es tancar només per una pràctica com és la caça coaccionant a altres persones de no gaudir de les zones forestals per no trobar-se enmig d'una batuda.

A més consideren que en el debat d'una futura llei de caça, caldrà tenir en compte les visions de conservació del medi i quin impacte té la mort d'animals sobre algunes espècies protegides. També apunten que caldrà incloure-hi els drets d'animals i la prevenció d'incidents de la fauna salvatge sobre els conreus.