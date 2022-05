Being Foods aspira a convertir-se en un referent de l’alimentació saludable. Aquesta empresa amb seu a Girona té previst llançar al mercat diversos productes i expandir-se ràpidament pel mercat nacional, i a partir de l’any que ve també pels internacionals. De moment la firma ja ha tret al mercat tres gelats amb proteïnes i probiòtics sota la marca Proasis que es pot trobar a establiments com Hipercor i Ametller Origen. De cares a l’estiu Being Foods té previst treure quatre aliments més al mercat, principalment a través del canal retail, tot i que no descarten altres vies de negoci.

«Proasis és la nostra marca comercial. El projecte es va començar a gestar a la primavera de 2021, fruit de converses informals entre un grup d’amics de diferents perfils i àmbits empresarials, però coincidents en la necessitat que el sector de l’alimentació necessitava una oferta de valor amb productes sans i bons», va explicar el CEO de la companyia, Fernando Calpe. Va néixer així la idea de fer un gelat que comptés amb proteïnes i probiòtics com a valors afegits. «Fins ara s’han associat els productes sans als conceptes «sense-sense» (sense greixos, sense sucre, sense sal...). Nosaltres entrem al mercat amb una proposta de valor que és justament el contrari: «amb-amb»: amb proteïna i amb probiòtics». Segons Being Foods, aquests dos elements marquen una diferència nutricional i converteixen el seu producte en «l’únic del mercat espanyol que ofereix aquesta doble funcionalitat. A més, en cas dels gelats, som els únics amb la qualificació Nutriscore A». La firma vol arribar a un segment de població ampli, que no només busqui menjar sa. «Ens dirigim a la població general, sense limitacions. Els nostres productes són de consum per a qualsevol edat i en qualsevol moment del dia. No oferim productes per a esportistes o terapèutics, som alimentació general» subratlla Calpe.

Binomi plaer i salut

Being Foods ha detectat que el binomi plaer i salut «marca el camí del sector de l’alimentació», i que la pandèmia ha potenciat una tendència que ja existia: «som més conscients de la importància de la salut, i l’alimentació és clau a l’hora de prevenir malalties i garantir un bon estat de salut». El CEO de l’empresa assegura que «l’oferta de productes proteics cada cop és més gran, però en molts casos a costa de perdre sabor o textura, que és precisament el que Proasis no busca». La firma també ha detectat que «Espanya està tenint una tendència creixent en el consum de probiòtics com una mesura de salut preventiva, i és precisament aquesta tendència que volem aprofitar, passant del consum com a suplements al consum aplicat en aliments del dia a dia».

Tot i que asseguren que els productes de la marca Proasis no son «ni eco, ni bio», els responsables de la firma asseguren que diverses botigues biosaludables s’hi han interessat. «De moment, l’estratègia està orientada al canal retail, però no neguem una possible adaptació d’algun producte a formats per altres canals, ja que la tendència de l’alimentació sana s’està estenent al consum fora de la llar», remarca Calpe. «Estem tancant acords amb altres cadenes nacionals, regionals i també amb les plataformes online de venda a domicili», va anunciar.

De moment, Proasis compta amb tres gammes de gelat, però la intenció de l’empresa és convertir-la en una marca multi categoria que inclogui més referències a partir de la tardor.