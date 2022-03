El Consell de l’Advocacia Catalana ha organitzat per a aquest divendres, 1 d'abril, a Girona, una Jornada sota el títol “El tràfic de persones amb finalitat d’explotació sexual, laboral i mendicitat” per combatre aquesta xacra social que afecta a col·lectius vulnerables, i ara especialment a dones i nens que fugen de la guerra d’Ucraïna arran de la invasió russa. L’acte, que se celebrarà al Col·legi de l’Advocacia de Girona, reunirà advocats i també altres professionals implicats en la causa.

La inauguració de la Jornada s'ha programat per al divendres, 1 d’abril, a les 10 del matí, a càrrec del president del Consell de l’Advocacia Catalana, Joan Ramon Puig, el degà del Col·legi de l’Advocacia de Girona, Carles McCragh, el director general per a la Promoció i Defensa dels Drets Humans de la Generalitat, Adam Majó, i la directora general per a l’Erradicació de les Violències Masclistes de la Generalitat, Laia Rosich.

Malgrat que el tràfic d’éssers humans és una de les violacions de drets humans i de les infraccions penals més greus a escala mundial, aquesta xacra és coneguda com la nova forma d’esclavatge modern, afectant un gran nombre de col·lectius en situació de vulnerabilitat, especialment dones, menors d’edat i estrangers. Es tracta d’un fenomen que cobra especial actualitat davant la dramàtica situació que es viu a Ucraïna, amb milers de persones obligades a fugir del seu país per refugiar-se de la guerra.

A Catalunya, la Creu Roja ja ha alertat de possibles casos de tràfic d’éssers humans entre el flux de refugiats que ens arriba. Els professionals que treballen amb aquests col·lectius, entre els quals els de l’advocacia, tenen un paper fonamental a l’hora de detectar indicis de situacions de tràfic il·legal de persones i defensar les víctimes, per això cal una formació específica. La jornada pretén dotar d’eines davant aquests tipus de situacions a l’advocacia, i també a la resta de professionals implicats en la protecció d’aquests col·lectius, com ara membres de serveis socials, sanitaris o les forces de seguretat.