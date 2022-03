Acció Climàtica recomprarà l'antiga base Loran de Torroella de Montgrí, que un particular va adquirir fa uns mesos. En un comunicat, el Departament assegura que l'espai tindrà usos públics. En concret, una part de la finca acollirà instal·lacions del Parc Natural, com ara sales d'emmagatzematge o espais per a activitats. Per altra banda, estan estudiant la possibilitat que una altra part es dediqui a donar suport als itineraris interpretatius de la Guerra Freda que hi ha a la zona. D'aquesta manera, la Generalitat exercirà el dret de retracte i recuperarà la finca, que ocupa una superfície de 351.000 metres quadrats.

La consellera d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, Teresa Jordà, ho ha anunciat aquest dilluns i ha assegurat que l'operació "permetrà que la finca passi d’haver estat base militar de l'exèrcit espanyol a instal·lacions del Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter". La tramitació està molt avançada perquè el ja ha presentat la documentació preceptiva per exercir el dret de retracte, i es preveu que l'acord de Govern que ha de permetre tirar endavant l'operació s’aprovi abans del 7 d’abril. El valor de compra dels terrenys s'enfila fins als 468.000 euros i 3.000 euros per cobrir les despeses de transmissions i resta de despeses corrents derivades de l'operació. La llei permet a la Generalitat recuperar aquests terrenys, situats dins dels límits del Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter, al mateix preu que va pagar el particular, un ciutadà francès, al Ministeri de Defensa, propietari de la finca que fins a l’any 1998 va tenir usos militars. De fet, tant l'Ajuntament de Torroella com les entitats ecologistes havien emplaçat la Generalitat a prendre aquesta mesura i evitar que l'espai passés a mans privades. El Ministeri ha fet des de l'any 2015 fins a quatre subhastes per intentar que algú es quedés les instal·lacions. En la primera, el preu de sortida va ser de 575.255 euros, i en la darrera, que va tenir lloc l’octubre de 2019 i que va quedar deserta, el va rebaixar fins a 468.078 euros. Posteriorment, l'actual propietari dels terrenys va presentar una oferta similar i Defensa va optar per realitzar l'adjudicació directa. De base militar a espai públic Pel que fa el nou ús que se li vol donar, la previsió és que en una part s'hi ubiquin instal·lacions del Parc Natural, com ara sales d'emmagatzematge o espais per a activitats. D'altra banda, també s'estudia la possibilitat de dedicar una altra part de la finca a donar suport als itineraris interpretatius de la Guerra Freda que hi ha a la zona. Finalment, hi ha tota una part que es desconstruirà perquè es troba en molt mal estat. En aquest sentit, la consellera Jordà ha expressat "la voluntat d'escoltar el territori a l'hora de decidir el futur del projecte". La base Loran era una estació d'emissió de radionavegació per a la mar Mediterrània, construïda a l’Alt de la Pedrosa prop de l'Estartit. El seu nom respon al sistema de posicionament i navegació Loran (Long Range Navigation), que es basava en ones de ràdio de baixa freqüència i que en aquest cas triangulava amb les bases de Lampedusa (Itàlia) i Kargaburum (Turquia). De gestió nord-americana, es va posar en funcionament l'any 1961 i va desconnectar-se l’1 de gener de 1995. Les antenes van ser enderrocades al 2005 i, des llavors, va quedar abandonada.