Les cales de Sa Tuna (Begur), Cala Senià (Palamós), S’Alguer (Palamós) i Cala Massoni (Palafrugell) són les que tenen més afluència d’embarcacions, segons un estudi de l’Institut de Medi Ambient de la Universitat de Girona encarregat pel departament d’Acció Climàtica. El treball ha analitzat l’ús de l’espai marí fet per embarcacions en nou cales de Begur, Palafrugell i Palamós, amb l’objectiu d’obtenir informació respecte el temps d’estada dels usuaris, els períodes de màxima afluència, la compabilitat del fondeig amb els herbassars marins i el comportament dels usuaris. Amb totes aquestes dades, la Generalitat vol disposar d’informació objectiva per poder avançar en la gestió i dinamització d’activitats nàutiques recreatives, així com reduir la pressió sobre els ecosistemes més sensibles. Aquesta anàlisi ha utilitzat una metodologia pionera que Acció Climàtica vol exportar a altres punts del litoral, per tal de poder conèixer l’ús que fa la nàutica recreativa de l’espai marítim.