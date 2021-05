El Grup d'Ecologia Molecular del Bentos Merí del Centre d'Estudis Avançats de Blanes (CEAB-CSIC), juntament amb investigadors de la Universitat Àrtica de Noruega (UiT), la Universitat de Barcelona (UB) i la de Girona (UdG), han començat a aplicar un mètode d'estudi genètic per estudiar la biodiversitat en ecosistemes marins per detectar espècies invasores. El sistema, que s'emmarca en el projecte BIGPARK, aplica tècniques de 'metabarcoding' en comunitats marines complexes i permet identificar un gran nombre d'espècies, moltes de les quals passarien desapercebudes amb un seguiment morfològic tradicional.

Fins ara, aquest tipus d'estudis s'han fet només en mostres d'aigua, terra o sediments, però mai abans s'havia aplicat en comunitats bentòniques marines complexes. Els mètodes d'estudi genètic utilitzant ADN de l'ambient i la seqüenciació d'alt rendiment, conegut com metabarcoding, està revolucionant l'estudi de la biodiversitat marina perquè permet conèixer-la a partit de la lectura genètica de mostres de l'ambient. L'estudi de paràmetres biològics i ecològics, de fet, és "vital" per avaluar l'estat de la biodiversitat en els ecosistemes marins i poder fer una gestió i conservació adequada del medi natural i dels oceans. El projecte BIGPARK realitza un seguiment genètic amb aquesta tècnics en comunitats bentòniques marines de Parcs Nacionals amb domini marítim, com el Parc Nacional de l'Arxipèlag de Cabrera i el Parc Nacional de les Illes Atlàntiques de Galicia. Aquests parcs estudien diferents comunitats bentòniques marines afectades per l'arribada d'espècies invasores en un context d'escalfament global, per tal de caracteritzar la biodiversitat actual i avaluar l'estat i l'evolució de les comunitats per poder gestionar la seva conservació.La iniciativa, finançada per l'Organisme Autònom de Parcs Nacionals del govern espanyol, permetrà completar una sèrie temporal de més de sis anys (2014-2021) en el seguiment genètic de comunitats de fons, convertint-se en una de les sèries de dades genètiques més llargues per a l'estudi de comunitats bentòniques marines. El professor d'investigació del CEAB de Blanes i membre del grup d'Ecologia Molecular del Bentos Marí, Xavier Turon, diu que hi ha molta biodiversitat "oculta" i que amb aquests sistemes es poden identificar "milers" d'espècies.