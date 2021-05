La Xarxa Local de Municipis (XALOC) de Girona reduirà un 12,5% el consum energètic després d'instal·lar plaques solars al sostre de la seu. L'organisme preveu que les plaques produeixin uns 39.930 kWh cada any, fet que implicaria un estalvi anual de 4.392 euros. Aquesta reforma s'inclou en el conjunt d'accions per aconseguir els objectius de desenvolupament sostenible marcats en l'Agenda 2030. La XALOC ja ha substituït la flota de vehicles per turismes híbrids, els fluorescents per llums LED i ha eliminat els gots de plàstic, entre d'altres accions. L'edifici on se situa aquest servei té set plantes i engloba més d'un centenar de treballadors.