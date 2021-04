Crítiques pels pocs restaurants que podran fer sopars a l'Obrir Girona

L'anunci de l'inici de l'estudi clínic Obrir Girona, que comença avui en cinc restaurants de la ciutat, ha aixecat crítiques. Aquesta prova pilot, impulsada pel Centre Blockchain de Catalunya (CBCat), estudiarà si és possible reobrir diversos sectors econòmics i activitats comercials fent servir un passi digital, que acreditarà que una persona no té covid-19. Les activitats en què es provarà aquest sistema són diverses, però el Departament de Salut les ha d'aprovar una a una. La primera que s'ha autoritzat és el cicle de sopars que s'engega avui i durarà un mes.

Però la forma com es comença a materialitzar l'estudi clínic de l'Obrir Girona ha generat crítiques a la ciutat. D'una banda, perquè es tracta d'establiments amb preus poc populars. De l'altra, en el sector de la restauració, altres establiments s'ha queixat del fet que ells no poguessin participar-hi,alguns perquè no havien tingut coneixement del projecte per sol·licitar unir-s'hi. Unes queixes que han arribat a entitats com l'Associació d'Hostaleria de Girona o la Cambra de Comerç.

«No hi ha hagut cap tria»

El president del CBCat, el centre tecnològic que lidera l'Obrir Girona, Quirze Salomó, defensa que «no hi ha hagut cap tria», i assegura que «són els restaurants que van voler participar». «Nosaltres mai hem seleccionat a ningú, tothom que ens ho ha demanat s'ha presentat al projecte», insisteix Salomó, que afirma que «si ens haguessin contactat 25 restaurants, els hauríem presentat tots 25 a Salut» - tot i que també creu que possiblement Salut hagués limitat el nombre, justament perquè es tracta d'un estudi clínic i el format és inevitablement reduït. En tot cas, Salomó reitera que «el projecte es diu ´obrir' perquè està obert, i la prova és que des del primer dia hi ha hagut una bústia a la web en què tothom hi pot accedir per proposar qualsevol idea d'activitat per fer. Hem contestat a tothom».

Salomó considera que el que ha passat és que «la prova genera expectativa», i també afegeix que als participants «els requerim molta feina, perquè és un assaig clínic». «Si tot surt bé, serà pel bé de tots», diu, ja que el sistema es podrà aplicar per reactivar tot el sector, així com altres activitats econòmiques.

Una prova que generi confiança

L'Obrir Girona es va anunciar a finals del mes de gener, i va ser llavors quan va arribar a l'Associació d'Hostaleria, a qui se li va demanar que proposés restaurants on poder dur a terme la prova. El seu president, Josep Carreras, subratlla que el que va traslladar-los era que tots els restaurants de l'associació a Girona podien ser-ne candidats - perquè la prova es cenyeix en aquesta localitat. «El nostre desig va ser que hi poguessin participar tots els membres», apunta. Però des de la organització de l'Obrir Girona se'ls hauria demanat que es reduís a una desena. Carreras deixa clar que des de l'Associació es van negar a fer cap elecció i es van limitar a passar-los el llistat d'associats, perquè tots els restaurants eren vàlids per la prova, i més en la situació actual, que és «desesperant» i «complicadíssima». De fet, en un any ha tancat un 18% dels seus associats.

Precisament per això Carreras defensa l'assaig. Vol que la prova serveixi perquè «les administracions tinguin confiança en el nostre sector, perquè hem estat assenyalats, jutjats i tancats». Amb l'estudi, podran «demostrar que som capaços d'obrir de forma segura». I sobre això, defensa el risc al qual s'exposen els cinc restaurants que obriran, ja que, a més d'haver d'assumir els costos dels requisits que se'ls exigeix en l'estudi, i d'haver d'aportar nombrosos documents, si es detectés algun cas positiu «estan obligats a tancar 10 dies, també el torn de migdia».

El Mimolet no hi participa

Una baixa de darrera hora és el restaurant Mimolet, que per motius interns aliens al projecte no hi podrà participar. Des del restaurant, mostren tot el suport al projecte perquè sigui un primer pas que faci possible la reactivació del sector.